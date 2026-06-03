Los Salle solicitaron crear investigadora por el archivo Epstein y las vacunas covid, pero no llegarán a los votos para aprobarla

El Partido Nacional y el Frente Amplio no ven mérito para que se conforme; el líder de Identidad Soberana sostuvo que “razones políticas de estos socios gemelos en la plandemia determinaron que vinieran con el prejuicio de no votar la investigadora”

Hace poco más de un año, Identidad Soberana, el partido liderado por el diputado Gustavo Salle, propuso crear una comisión investigadora sobre la gestión de la pandemia de covid-19, que fue rechazada tanto por el oficialismo como por la coalición. En estas últimas horas, presentó otro pedido de investigadora que también irá derecho a naufragar. Con la firma de la diputada Nicolle Salle –hija del líder partidario–, este martes Identidad Soberana le solicitó al representante blanco Rodrigo Goñi, presidente de la cámara baja, la conformación de una comisión investigadora bajo el largo título “Responsabilidades del Estado en su inserción dentro de la arquitectura filantrópica, financiera, institucional, regulatoria y contractual vinculada a la preparación y respuesta pandémica”.

En el texto, de 34 páginas, se sostiene que “en especial, la comisión deberá examinar”, entre otras cosas, “la eventual existencia de vínculos, intermediaciones, canales de acceso, facilitaciones institucionales o coincidencias operativas entre la arquitectura pandémica internacional y las redes criminales reveladas por los archivos federales relativos a Jeffrey Epstein y por las investigaciones internacionales posteriores, así como la posible recepción, tolerancia o falta de respuesta del aparato estatal uruguayo frente a tales conexiones”.

También piden examinar la “compra, recepción, distribución y financiamiento de vacunas covid-19, tanto por vía multilateral como por acuerdos bilaterales directos con fabricantes u otros intermediarios, a fin de determinar si existieron decisiones lesivas para el interés nacional, falta de transparencia o aceptación de condiciones incompatibles con una gestión diligente de los recursos públicos”.

Solicitan, asimismo, investigar “los contratos celebrados con recursos públicos, incluyendo cláusulas de confidencialidad, indemnidad, garantías, compromisos accesorios y demás condiciones jurídicas asumidas por el Estado, para esclarecer si su aceptación respondió a una evaluación soberana y fundada o a una subordinación contractual carente de controles suficientes”.

Intriga internacional

Tal como establece la norma, luego de este pedido, se creó una comisión preinvestigadora, que sesionó este miércoles por primera vez, para analizar si hay mérito en la solicitud. El diputado blanco Pablo Abdala, uno de sus integrantes, señaló en diálogo con la diaria que ya adelantaron que van a votar negativamente, porque entienden que lo planteado no justifica la creación de una comisión investigadora, por varias razones.

“En primer lugar, porque describe un escenario internacional que advertimos que no es real, una suerte de conspiración inspirada en los archivos Epstein, que sería el hecho nuevo con relación a la investigadora que [Identidad Soberana] ya planteó al inicio de la legislatura. Como parte de esa conspiración, denuncia a las más diversas instituciones, desde la Organización Mundial de la Salud hasta Unicef y la Fundación Bill Gates”, señaló.

Abdala agregó que, de acuerdo con lo que establece la ley para la conformación de una comisión investigadora, “no llegaron a identificarse hechos irregulares que la justifiquen”. Subrayó que “hay un tema de territorialidad”, ya que las investigadoras son instrumentos de control parlamentario “de los hechos de la administración”. “En este caso, salvo que se sostenga que la compra de las vacunas y las decisiones que se tomaron provenían de esa conspiración de los grandes poderes que dominan el mundo –y no es ironía porque fue planteado más o menos en estos términos–, pero no se aportó ni una sola prueba de semejante cuestión”, finalizó.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Luis Gallo, que también integra la preinvestigadora, subrayó en diálogo con la diaria que leyó toda la información que presentó la diputada Salle, y “no hay mérito suficiente como para poder investigar las presuntas irregularidades que plantea”.

“Cuando uno mira el reglamento de la cámara y las potestades que tiene la comisión investigadora, no hay mérito para poder investigar al respecto, porque tienen que ser cuestiones locales y de administración pública. Si bien [el pedido de crear una investigadora] termina con los contratos que firmó el Ministerio de Salud Pública con las compañías farmacéuticas, no tienen absolutamente nada que ver con los archivos Epstein. Es una historia que te cuenta, que la podés creer o no, pero no da mérito para una investigadora”, finalizó.

Por último, en diálogo con la diaria, Gustavo Salle sostuvo que “razones políticas de estos socios gemelos en la plandemia determinaron que vinieran con el prejuicio de no votar la investigadora”. El diputado dijo que está “frustrado” con esta situación, pero no solo por él, sino “por el pueblo uruguayo”.