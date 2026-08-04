“Más dudas que certezas”: Schipani evalúa nuevas acciones ante las respuestas “insatisfactorias” sobre la camioneta de Orsi

El diputado colorado cuestionó que desde Presidencia no se haya remitido “un solo documento” sobre las propuestas de vehículos que se presentaron para el traspaso de mando.

La Presidencia de la República contestó días atrás el pedido de informes que realizó el diputado colorado Felipe Schipani sobre la camioneta Hyundai que compró con descuento el presidente Yamandú Orsi, poco antes de asumir la presidencia, y sobre el vehículo de igual marca que usó el mandatario para trasladarse, junto a la vicepresidenta Carolina Cosse, en la ceremonia de asunción.

El pedido de Schipani tenía ocho puntos. El primero era informar por qué motivo en el mensaje público difundido por Orsi el primero de junio de 2026, referido a la adquisición de la camioneta, “se omitió toda referencia al vehículo Renault que fue entregado como parte de pago en dicha operación”, en referencia al auto que fue donado a la fórmula del Frente Amplio en la última campaña electoral. A ese primer punto, el gobierno contestó: “No se solicita información en poder del Estado”.

Schipani también solicitó una copia de “toda la documentación” que acredite la adquisición de ese vehículo Renault y que se informen las razones por las cuales el padrón o “titularidad registral” de la Hyundai Santa Fe aparece con fecha 20 de febrero de 2025, mientras que la documentación de la factura “tendría fecha 21 de febrero de 2025”.

También preguntó sobre “diversas informaciones periodísticas”, en particular una difundida por el programa Así nos va de radio Carve, que señaló la existencia de una reunión en Cabo Polonio entre “el señor Oliva” (de la concesionaria que vendió la Hyundai Santa Fe) y Orsi, en la cual “se habría acordado la utilización de un vehículo Hyundai para los actos del primero de marzo” de 2025, cuando asumió, y también “el posterior descuento otorgado” por la compra de la camioneta. A estas últimas tres preguntas Presidencia las contestó de la siguiente manera: “Nos remitimos a respuestas anteriores”, es decir, que esa información no está en poder del Estado.

En la quinta pregunta, el diputado colorado consultó cuáles fueron las razones que motivaron la decisión de donar la camioneta a la Administración Nacional de Educación Pública y “qué necesidades concretas de dicho organismo justificaron la referida donación”. Presidencia contestó: “Para beneficiar a estudiantes de la ANEP”.

El sexto punto del pedido de Schipani fue remitir “el informe técnico, asesoramiento, expediente o cualquier otra documentación utilizada para la selección del vehículo empleado para el traslado del presidente de la República durante los actos de transmisión de mando del primero de marzo de 2025”. Presidencia contestó: “La decisión correspondió al equipo de protocolo de la transición y se consideraron tres opciones más, las que fueron descartadas por diversas razones (fuente de energía, seguridad y tamaño de apertura)”.

En su momento, consultado al respecto en el programa Desayunos informales de Canal 12, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, había dicho que “todo el protocolo de la asunción” fue organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. “La información que manejo es que hubo un proceso de selección”, señaló, y agregó: “Si bien no he tenido a la vista la documentación, se me comunica que hay un informe técnico en ese sentido, de por qué ese vehículo y no otro”. Sin embargo, en la respuesta al pedido de informes no se incluyó ningún documento de este tipo.

Schipani también pidió detallar “todas las modificaciones, adaptaciones, acontecimientos o mejoras realizadas” al vehículo Hyundai Ioniq 5 utilizado en los actos de transmisión de mando. “El vehículo fue entregado en las condiciones en que se utilizó”, fue la respuesta de Presidencia.

Por último, considerando que “públicamente se ha señalado que la adquisición del referido vehículo obedeció a razones de ahorro para el Estado”, Schipani pidió que le informen “por qué motivo Presidencia de la República adquirió durante 2025 una camioneta destinada al traslado presidencial, indicando características, costo y fundamentos”. Presidencia contestó: “La adquisición fue realizada mediante el procedimiento de compra por excepción, amparada en la causal de secreto por razones de seguridad presidencial”.

“Más dudas que certezas”

A Schipani estas respuestas no lo dejaron satisfecho. En diálogo con la diaria, el diputado colorado criticó que no se le haya remitido “un solo documento” sobre las propuestas de vehículos para el traspaso de mando, porque imagina que “habrán llegado por escrito al equipo de transición”. Por lo tanto, el diputado colorado consideró que la respuesta es inexacta.

En cuanto a la respuesta sobre el video difundido por Presidencia en el que Orsi dio explicaciones sobre la camioneta, Schipani dijo que no puede ser que tampoco tengan información, dado que “fue un video producido por la propia Presidencia”. “Entonces, para nosotros es absolutamente insuficiente”, insistió. Además, subrayó que la respuesta le llegó en el último día que corresponde legalmente, 60 días después de haber enviado el pedido.

Por último, Schipani subrayó que está evaluando “cómo seguir”, porque tiene “más dudas que certezas” luego de leer las respuestas. “Lo estoy conversando, no quiero adelantar. Algo voy a hacer, obviamente, porque no son satisfactorias las respuestas”, finalizó. El diputado colorado había anunciado en X que realizará “consultas políticas en el Partido Colorado y en la Coalición Republicana para definir cuáles serán las próximas acciones parlamentarias”.