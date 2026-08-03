“El día que se hagan las elecciones tendremos nuestro candidato”, afirmó Lubetkin sobre el próximo secretario general de la ONU

Uruguay fue sede del Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas, que contó con la participación de candidatos latinoamericanos y caribeños a reemplazar en el cargo a António Guterres.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas comenzó el pasado jueves el proceso de selección del futuro secretario general del organismo, que reemplazará al portugués António Guterres, quien dejará el cargo el 31 de diciembre de este año. Hasta ahora hay siete candidatos en total, cinco de América Latina y el Caribe y dos de África.

En ese marco, y en el ejercicio de la presidencia temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Uruguay fue sede este lunes del Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas. En el intercambio participaron los candidatos latinoamericanos y caribeños: María Fernanda Espinosa (Ecuador), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Rafael Grossi (Argentina) y Carolyn Rodrigues-Berkitt (Guyana). La quinta postulante de la región, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, no pudo asistir a causa de un cuadro viral agudo, pero su mensaje fue leído por la moderadora del evento, la periodista Carmen Aristegui.

Al comienzo del intercambio, el canciller Mario Lubetkin dijo que Uruguay “se toma muy en serio la implementación de los consensos alcanzados” y recordó el “acuerdo” que se hizo en la última reunión de la Celac para que “una persona de América Latina y el Caribe encabece la secretaría general de las Naciones Unidas”.

“Esta designación fortalecerá la capacidad de las Naciones Unidas para responder a los desafíos mundiales, promover la paz, el desarrollo y la justicia y consolidar el multilateralismo y el derecho internacional mediante una representación más equilibrada de todas las regiones del mundo”, afirmó Lubetkin. “Estamos convencidos de que esta es nuestra hora”, agregó.

En marzo, cuando Uruguay asumió la presidencia de la Celac, el presidente Yamandú Orsi llamó a los países de la región a no “descuidar” el proceso de elección del nuevo secretario general de la ONU. “Hay tres nombres. No podemos descuidar esta postulación. Debemos conversar, buscar los necesarios entendimientos para que ese nombre tenga un respaldo integral de todos nuestros países. No dejemos pasar esta oportunidad si queremos ser relevantes en el mundo”, expresó entonces.

Este lunes, Lubetkin declaró que “diversos analistas señalan como una debilidad el hecho de que América Latina y el Caribe no se pongan de acuerdo en un único candidato o candidata, como si eso fuera lo mejor para el proceso”. No obstante, dijo que la “práctica” de Naciones Unidas “no exige que una región respalde una candidatura única, sino que cada región aporte diversidad de candidaturas al proceso”.

“Más allá del argumento de la rotación geográfica, nuestra región tiene algo mucho más valioso para ofrecer en este proceso y en tiempos tan difíciles para el multilateralismo, y es que América Latina y el Caribe ha desempeñado históricamente un rol constructivo y central en el sistema multilateral y queremos seguir haciéndolo y profundizándolo”, destacó el ministro de Relaciones Exteriores. En el cierre del evento, Lubetkin llamó a seguir “respaldando” a los candidatos latinoamericanos y caribeños “para que uno nuestro sea el próximo secretario general”.

Previo al inicio del diálogo, Orsi y Lubetkin se reunieron en la Torre Ejecutiva con Espinosa y Grynspan, las únicas dos candidatas del grupo de candidatos latinoamericanos y caribeños que este lunes participaron en el evento de manera presencial. Grossi y Rodrigues-Berkitt estuvieron presentes de forma virtual.

Uruguay aún no ha definido qué candidato apoyará

“Estamos absolutamente jugados a que un latinoamericano [o] caribeño sea el próximo secretario general de las Naciones Unidas, que sería la segunda vez en la historia”, expresó Lubetkin en una rueda de prensa una vez finalizado el evento. El canciller dijo que el secretario general de la ONU “es una figura muy central del mundo”, que “nos afecta en la democracia, en la economía, en el ambiente, en la inteligencia artificial”, por lo que se trata de “una oportunidad que nosotros tenemos de poner a alguien nuestro en eso”.

A diferencia de Brasil, México y Argentina, Uruguay todavía no ha oficializado su apoyo a ningún candidato en particular. “Si nosotros nos posicionamos tan temprano por un candidato, naturalmente no hubieran venido todos [a la instancia de diálogo de este lunes], no hubieran participado todos”, planteó Lubetkin. “Tenemos tiempo, todavía no se sabe cuándo van a ser las elecciones; el día que se hagan las elecciones nosotros tendremos nuestro candidato”, agregó.

Brasil y México ya anunciaron que apoyarán a Bachelet. En un mensaje grabado, el canciller brasileño, Mauro Vieira, afirmó que “ha llegado el momento de que una mujer de nuestra región ejerza ese cargo al servicio de la comunidad internacional”. Vieira destacó el “profundo conocimiento” de Bachelet sobre el sistema de Naciones Unidas, así como “su reconocida capacidad para generar confianza, tender puentes y construir consensos”.

En una carta que fue leída por Aristegui, Bachelet afirmó que la Secretaría General de la ONU “requiere independencia, imparcialidad, criterio y valentía”. A juicio de Bachelet, la persona que ejerza este rol “estará sometida permanentemente a presiones de gobiernos, potencias y distintos intereses”, por lo que “deberá escuchar a todos, pero no ser un instrumento de nadie”. Deberá, sostuvo, “construir acuerdos, pero sin renunciar a los principios de la carta y actuar con la misma firmeza frente a cualquier vulneración de derecho internacional sin dobles estándares”.

Por su parte, Argentina definió que apoyará a Grossi, quien actualmente es director del Organismo Internacional de Energía Atómica. En palabras del canciller argentino, Pablo Quirno, su compatriota “ha construido, durante más de cuatro décadas, una trayectoria de excelencia al servicio de la diplomacia multilateral”. Dijo que “ha estado presente en los escenarios más sensibles del mundo, manteniendo abiertos los canales de diálogo cuando otros se cerraban y demostrando que el multilateralismo puede ser una herramienta eficaz cuando está guiado por liderazgo, profesionalismo e independencia”.

La ecuatoriana Espinosa, que fue propuesta por Antigua y Barbuda, fue presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas y ministra de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.

La costarricense Grynspan, que tiene el respaldo de su país, fue vicepresidenta de la República y ministra de Vivienda y de Asuntos Económicos y Sociales, así como viceministra de Hacienda. Además, se desempeñó como secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

En tanto, la guyanesa Rodrigues Berkitt, que también fue propuesta por su país, fue ministra de Relaciones Exteriores y de Comercio y Cooperación Internacional, y también representante permanente de Guyana para las Naciones Unidas.