Rafael Michelini en homenaje a Zelmar: “Capaz algún día no ganamos elecciones, pero tenemos que ser fieles a nuestros principios”

En un evento organizado por el FA, el dirigente afirmó que “hay que pedir más” en la búsqueda de verdad y justicia, pero “sin denostar y sin desmerecer que nosotros le fuimos ganando, paso a paso, esta lucha contra la impunidad”.

En La Huella de Seregni, y con la presencia del presidente, Yamandú Orsi, el Frente Amplio (FA) realizó este lunes un acto en recuerdo de Zelmar Michelini, uno de los fundadores de la fuerza política, quien fue asesinado el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor. “Fue una figura excepcional de la política uruguaya. No fue solamente alguien asesinado por la dictadura; fue el creador de ideas, sofisticado para la época, tremendamente revolucionario para esa época”, afirmó el presidente del FA, Fernando Pereira, en el cierre de la “Semblanza a Zelmar”.

Al encuentro en la sede partidaria también asistieron la vicepresidenta, Carolina Cosse, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y los ministros Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores), Juan Castillo (Trabajo), Fernanda Cardona (Industria) y Sandra Lazo (Defensa), así como legisladores y dirigentes del FA.

“Fue capaz de desafiar el poder, fue capaz de salir de la comodidad, porque claro que podría haber tenido toda la comodidad que le daba su propio estatus social y, sin embargo, tomó la opción más difícil: construir la izquierda como una opción para la sociedad uruguaya. Si le deberemos...”, expresó Pereira, quien habló en el evento luego de las intervenciones de la ingeniera e investigadora Judith Sutz, de uno de los hijos de Zelmar, el senador suplente del FA Rafael Michelini, y del historiador y politólogo Gerardo Caetano, que participó a través de un mensaje grabado.

Sutz vinculó la figura de Zelmar con la Universidad de la República y destacó el papel de esa casa de estudios en “la búsqueda de la verdad, escamoteada ayer y hoy, sobre los desaparecidos por el terrorismo de Estado”. Caetano, por su parte, repasó varios momentos de la vida política de Zelmar, como su integración y alejamiento de la lista 15 del Partido Colorado.

“Naturalmente, cuando uno quiere hacer un homenaje a Zelmar, habla de la era progresista, de la era del Frente Amplio, pero también fue un gran colorado”, reconoció Pereira, y recordó que Zelmar aceptó ser ministro de Industria en 1967, “pero renunció cuando las medidas prontas de seguridad, y eso lo hace un demócrata, un republicano”.

Michelini, en tanto, señaló que su padre “se mantuvo fiel a su batllismo y a su posición de izquierda”, lo que “le costó pelearse con el poder”, pero lo aceptó “con tal de mantener sus ideas”. “Él sentía que aquel Partido Colorado, aquel batllismo, se fue corriendo todos los días un poquito al centro y después a la derecha para ganar elecciones, y un día se miró al espejo y ya no se reconocía”, dijo Michelini en La Huella de Seregni, y enlazó con una interpelación para el FA. “¿Qué nos interpela ahora? Bueno, capaz que algún día no ganamos elecciones, pero tenemos que ser fieles a nuestros principios. Sin radicalismos, sin enloquecernos, pero en forma sistemática estar junto a nuestros principios”, afirmó Michelini, despertando los aplausos del público presente.

Sobre el origen batllista de Zelmar, Pereira invitó a pensar “cuánto nos dio el batllismo a la izquierda”. “Cuánto le incorporó de pensamiento social progresista, cuánto de sus valores, cuánto de su institucionalidad, cuánto de ser opción de gobierno, cuánto de no querer ser un testimonio para pasar a ser un actor real, transformador de la historia”, planteó. “Zelmar tenía esa mirada estratégica del país industrial, del país desarrollado, del país que distribuía, del país de la justicia social, del país de los derechos; cuánto de eso se encarnó en un proyecto político”, resaltó Pereira.

Una de las preguntas realizadas a Michelini por la moderadora, Adriana Barros, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del FA, fue acerca de por qué considera que no se ha podido avanzar más en la búsqueda de desaparecidos y “qué es lo que el gobierno del Frente Amplio no supo hacer con este tema cuando tuvo el poder para hacerlo”.

Michelini respondió, en primer lugar, que el FA “hizo mucho”. Si bien reconoció que “podemos hacer más”, sostuvo que “no hay que tirar abajo lo que hemos hecho”. Entre las cosas por hacer, consideró que se debe “profesionalizar mucho más la búsqueda” y que la orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen información debe darse “con nombre y apellido”. “Hay que pedir más, sin denostar y sin desmerecer que nosotros le fuimos ganando, paso a paso, y le seguimos ganando, paso a paso, esta lucha contra la impunidad. Y eso para mí es muy valioso y hay que rescatarlo”, expresó el dirigente frenteamplista.

Por su parte, Pereira afirmó que “hace falta mucho por hacer”, pero, al igual que Michelini, consideró que “lo primero es valorar lo que hicimos”. “En Uruguay, hay 205 desaparecidos, pero 46 los hemos encontrado con el esfuerzo de decenas de miles de hombres y mujeres”, subrayó. “Y habrá que seguir buscando y habrá que seguir generando condiciones, pero fuimos o no fuimos capaces de votar una pensión reparatoria para aquellos que habían sido privados de la libertad durante la dictadura, fuimos capaces y no fue fácil, y hay que seguir avanzando”, remarcó.