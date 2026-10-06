Elecciones en Brasil: “Para Uruguay una victoria de Bolsonaro es una pésima noticia”, afirmó Constanza Moreira

El senador nacionalista Sebastián da Silva aseguró que “la izquierda tiene a todo el mundo cansado”; desde el Partido Colorado piden “mantener cautela, prudencia y equidistancia con relación a la segunda vuelta”.

“Hay resultados que de repente sorprenden”, comentó este lunes el presidente, Yamandú Orsi, al ser consultado sobre las elecciones de Brasil del fin de semana. En la primera vuelta, el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro (47,03%), terminó por delante del actual presidente y candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva (45,16%).

A su vez, tanto la exvicepresidenta Lucía Topolansky como la senadora frenteamplista Bettiana Díaz (Movimiento de Participación Popular, MPP) dijeron que no les sorprendió el resultado de la elección. En declaraciones a radio Monte Carlo, Topolansky señaló que las últimas encuestas “daban esa diferencia para Bolsonaro”. “Lo que sí me sorprendió fueron los 30 millones que no fueron a votar”, apuntó la también dirigente del MPP.

En esa línea, Díaz –quien viajó a Brasilia como observadora del Parlamento del Mercosur– dijo a la diaria que, si bien “la proyección con los datos de todas las encuestas agregadas también estaban en un empate técnico”, por lo que “ese escenario también era abierto”, no observó sorpresas.

La senadora del Frente Amplio (FA) Liliam Kechichian (Seregnistas), en tanto, manifestó en rueda de prensa: “Nosotros hubiéramos deseado que Lula estuviera en el primer lugar”. Con todo, resaltó que “los 53 millones de votos que el PT y sus aliados lograron es una base muy interesante para estos días, en la segunda vuelta, seguir mostrando esos dos proyectos de país”.

Para Díaz, el “piso que logra Lula” de cara al balotaje “es interesante” ya que “es una situación relativamente similar en términos de lo que son los niveles de piso mínimo que logran los candidatos para llegar al balotaje, similares a los de 2022”, con la diferencia de que ese año Lula pasó como primero a la segunda vuelta.

Kechichian señaló que el FA se ha expresado “claramente” a favor de la candidatura de Lula y sostuvo que lo seguirá haciendo porque considera que “es la mejor propuesta para Brasil”. “El pueblo tendrá que resolver; hubo 30 millones de personas que no votaron”, apuntó. La legisladora frenteamplista sostuvo que el PT y sus aliados tienen que “convocar a esa gente que sintió que no tenía que opinar”.

Sobre las 30 millones de personas que no fueron a votar, Topolansky dijo que le llamó la atención que “las encuestadoras no hubieran registrado eso”, y afirmó que en ese corte poblacional “va a estar el campo de disputa”.

Díaz coincidió en que este punto es clave para que Lula pueda revertir los resultados de la primera vuelta: “La clave es la movilización del electorado que no se movilizó en esta primera vuelta, que en la última elección sí lograron movilizar medio millón más, unos 600.000 votantes más”. “Hay unos 33 millones de brasileños que no fueron a votar, y en realidad en la última elección lo que sucedió fue que, justamente, ellos lograron movilizar –más o menos– medio millón más de personas de cara a la segunda vuelta, o sea que esperamos que, entre los votos que puedan migrar y algunos votantes que se puedan movilizar para ir efectivamente a votar en la segunda vuelta, se pueda construir una victoria de Lula”, resaltó. La senadora del MPP también destacó el hecho de que, tras la elección, Lula “salió rápidamente a confrontar” y a “tener una diferencia muy marcada con el bolsonarismo”.

Antes de las elecciones, la Dirección Nacional del MPP manifestó en una declaración que los comicios en Brasil son determinantes para América del Sur: “No es un proceso electoral más; es el más relevante desde el punto de vista geopolítico para nuestros países. La reelección del presidente Lula frenaría la intervención directa de Estados Unidos en la región”.

En entrevista con la diaria Radio, la senadora del FA Constanza Moreira (Casa Grande) analizó que, a partir del crecimiento de la figura del expresidente Jair Bolsonaro, “la derecha brasileña está más junta que nunca”, y en este momento “se unificaron a través de Bolsonaro hijo”. Por su parte, el actual PT está “muy arrinconado en el norte” del territorio brasileño.

Asimismo, Moreira resaltó “el enorme peso que tiene el factor [Donald] Trump” a nivel de las elecciones en América Latina. En el caso particular de Brasil, sostuvo que “Estados Unidos intervino mucho, invirtió mucho”.

Para Moreira, “las probabilidades de que Lula gane son muy inferiores a las posibilidades que Bolsonaro gane”. “Siempre que la extrema derecha gobierna en Estados Unidos se viene un ciclo de derechas en América Latina”, señaló, y subrayó: “Son tiempos de derechas”.

Consultada sobre la posición del gobierno uruguayo ante una derrota de Lula, Moreira afirmó que “para Uruguay una victoria de Bolsonaro es una pésima noticia”. A modo de ejemplo, mencionó el Escudo de las Américas, del cual Brasil no forma parte. “Nos coloca en una posición de enorme desafío”, expresó la legisladora frenteamplista, y avizoró que “van a venir épocas de mayor pragmatismo, mayor aun del que tenemos”.

El comentario de Orsi “no fue feliz”, opinó Ojeda

Para el secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, lo expresado por Orsi en cuanto a la sorpresa del resultado “no es un comentario feliz para hacer en este momento”, ya que, a su entender, supone “un acto de apoyo a Lula indirecto”. En una conferencia de prensa, Ojeda anunció este lunes que el Comité Ejecutivo Nacional del partido enviará una nota a Orsi y a la cancillería exhortando a “mantener cautela, prudencia y equidistancia con relación a la segunda vuelta de la elección de Brasil”.

Según Ojeda, Uruguay “tiene que seguir en la mejor relación con Brasil sin perjuicio de quien gane la elección”. “Rifarnos el futuro de la relación con Brasil por una afinidad circunstancial del presidente que está con el presidente de Brasil parece muy irresponsable”, expresó. Y agregó: “Por esa razón es que nosotros desde el día uno venimos diciendo que estos casamientos ideológicos que hemos tenido son peligrosos”.

En la misma línea, el senador colorado Robert Silva afirmó que “es bastante claro” que “el Frente Amplio decidió meterse en la campaña electoral de otro país y jugó abiertamente por Lula”. En ese sentido, consideró que “el primer gran derrotado uruguayo” de la elección en Brasil es el FA, ya que “apostaron políticamente por un candidato en una elección que corresponde decidir a los brasileños y las urnas les dieron una respuesta”.

Silva señaló que, en el caso de que gane Bolsonaro el 25 de octubre, el FA “va a tener que convivir durante buena parte de lo que resta de su gobierno con un presidente al que decidió enfrentar políticamente antes incluso de que fuera electo”. “El FA se hizo el harakiri”, remató.

El senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, en tanto, dijo en rueda de prensa que “la mayoría del pueblo uruguayo está contento de que esa estructura de poder corrupta del PT deje el gobierno”. Aseguró que “el viraje a la derecha de América Latina es un dato de la realidad” y que “la izquierda tiene a todo el mundo cansado, harto, hastiado y frustrado de mucho viru viru y poca realización”.

Da Silva contó que se comunicó con la senadora de Mato Grosso y exministra de Agricultura durante el gobierno de Jair Bolsonaro, Tereza Cristina, para ponerse “a la orden” con el propósito de “no quedar tan aislados” en la región. “Si estos se aíslan porque están de duelo, porque perdió su ídolo máximo Lula, de alguna forma hay que restablecer los vínculos”, resaltó.