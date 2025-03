La comisión preinvestigadora que estudió la posibilidad de crear una investigadora “para analizar en profundidad la gestión de la pandemia de covid-19 en Uruguay” definió este jueves –por mayoría– que no hay argumentos para avanzar hacia esa instancia. Esa postura, que asumieron el Partido Nacional (PN) y el Frente Amplio (FA), echó por tierra la propuesta que impulsó Identidad Soberana (IS) por intermedio de su representante, Nicole Salle.

Federico Preve, representante del FA en la preinvestigadora, explicó a la prensa que luego de analizar la información presentada por la diputada denunciante no se encontró “sustento” desde “el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista científico” para iniciar una investigadora. El legislador aclaró que eso no quiere decir que su fuerza política no tenga una “visión política muy distinta” de la del gobierno pasado sobre lo que sucedió en la pandemia.

Preve comentó que, por ejemplo, se llevó adelante “un mal manejo sanitario y un recorte presupuestal” durante el período pasado. Esta posición de la coalición de izquierda llevará a que, aunque comparta con el PN una moción negativa sobre la investigadora, remitirán al pleno de Diputados dos informes distintos, que se sumarán al de IS.

El diputado nacionalista en la preinvestigadora, Pablo Abdala, subrayó que se planteó “un objeto muy amplio y prácticamente indeterminado” para la realización de la investigadora. “Trasciende no sólo la competencia de las comisiones investigadoras, sino las propias fronteras territoriales del país, en la medida en que hay una valoración, muy legítima como todas las valoraciones, sobre una suerte de conspiración internacional”, profundizó el diputado.

Abdala se detuvo en que se advirtió que no había “fundamentos suficientes” para investigar al Poder Ejecutivo. Por el contrario, expresó que siente “enorme orgullo” por cómo se desempeñó el gobierno durante la emergencia sanitaria. “Creo que es algo que todo el país –a esta altura– reconoce”, comentó.

Para el diputado de IS participante en la preinvestigadora, Gustavo Salle, es un “bochorno de la democracia” y “una falta de respeto al pueblo uruguayo”. En ese sentido, el representante recordó en una rueda de prensa que lo que se pedía investigar era “el evento sanitario, social, económico, jurídico, existencial más importante del siglo XXI”. En referencia a la posición negativa sobre la investigadora, Salle preguntó: “¿A qué le teme el Parlamento uruguayo?”.

Gustavo Salle. Foto: Mara Quintero

Agregó que la ratificación de la denuncia de la diputada Salle –su hija– tiene que ver con llevar “la discusión al seno del templo del ocultamiento”, como denominó al Parlamento. Agregó que “en el ámbito legislativo” no hay espacio para “más acciones”.

Uno de los argumentos que planteó IS para impulsar la investigadora es que el Estado uruguayo mantiene “contratos secretos” con las empresas fabricantes de las vacunas para la covid-19 que se aplicaron a la población. El diputado Preve coincidió en que “sería positivo” que se levantara el secreto sobre esos contratos, aunque subrayó que sobre ellos recae un amparo legal.

“Hay un amparo legal para que haya cláusulas de confidencialidad. En lo que sí podemos dejar tranquila a la población es en que esas cláusulas de confidencialidad no tienen en absoluto que ver con el cuidado de la salud de la población; son cuestiones comerciales exclusivamente”, detalló Preve. Transmitió además que las vacunas “salvaron muchas vidas y no son un riesgo”.

Abdala comentó también que los contratos están “sujetos a cláusulas de confidencialidad o de reserva” en el “marco de la ley”. “La propia Ley de Acceso a la Información Pública establece muy claramente que allí no hay un problema de legalidad”, concluyó.