“Fidelidad a los principios, al programa y a la palabra empeñada”: Senado homenajeó a Guillermo Chifflet

A 100 años del nacimiento del referente socialista, la Universidad de Puerto Príncipe, en Haití, anunció que construirá un monumento en su honor.

Este 15 de setiembre de 2026, Guillermo Chifflet hubiera cumplido 100 años. El histórico dirigente del Partido Socialista falleció en abril de 2020, y este martes la Cámara de Senadores le realizó un homenaje en presencia de su familia.

El senador socialista Gustavo González repasó la trayectoria de Chifflet. Recordó que “desde muy joven” se integró a la Juventud del Partido Socialista (PS) junto con el escritor Eduardo Galeano, el -a la postre- histórico dirigente del Movimiento de Liberación Nacional Raúl Sendic y el exministro José Díaz, entre otros. Y que fue “el primer joven socialista” nombrado para integrar el Comité Ejecutivo de ese partido.

González mencionó su trayectoria periodística, que comenzó con un curso de periodismo que realizó en Yugoslavia, y a partir de allí tomó “como arma para toda su vida la pluma”. El senador recordó lo que decía Chifflet respecto a que los políticos tienen “que cuidar sobre todas las cosas las palabras”. Chifflet escribió en el periódico socialista El Sol, en Época, en Marcha, en el diario Hechos, del exlegislador Zelmar Michelini, y en Brecha. Fue “un maestro del periodismo”, resaltó la senadora frenteamplista y periodista Blanca Rodríguez.

En las décadas del 50 y 60, Chifflet fue edil del PS por dos períodos, y luego de la recuperación de la democracia, en 1985, se desempeñó por tres períodos como diputado.

González recordó la preocupación de Chifflet por los derechos humanos: por las personas privadas de libertad en las cárceles uruguayas, por los “presos de Guantánamo”, por los desalojos. La senadora nacionalista Graciela Bianchi apuntó que se le otorgó el premio Mario Benedetti por su lucha por los derechos humanos.

González destacó, en palabras de Zelmar Michelini (hijo), la “fidelidad a los principios, al programa y a la palabra empeñada” del referente del PS. “Gracias por ser como fuiste”, finalizó, emocionado, el senador socialista.

Chifflet fue “un hombre con quien claramente no compartí ideas, pero a quien respeté profundamente”, mencionó a su turno el senador colorado Tabaré Viera. Recordó cuando el entonces diputado no quiso votar a favor de la participación de Uruguay en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, a pocos meses de haber asumido el primer gobierno del Frente Amplio, y renunció a su banca “para respetar la decisión de la mayoría sin traicionarse a sí mismo”, describió Viera. En la misma línea, el senador nacionalista Sebastián Da Silva destacó que “renunciar a una banca es un pedestal moral” y “ser coherente con sus principios es mucho mejor que cualquier arreglo político o politiquero”.

Bianchi calificó a Chifflet como “un ser entrañable” y “un maestro”, que supo “ser fiel a lo que uno piensa”. Blanca Rodríguez destacó su “inteligencia, su sentido del humor y su bonhomía”, así como “su mirada humanista, profundamente comprometida con los más desfavorecidos”.

Sobre el cierre del homenaje, González contó que la Universidad de Puerto Príncipe, en Haití, se comunicó para transmitirle que construirán un monumento en homenaje a Chifflet en su sede académica.