Tras caso Leiva, Fernando Pereira y senadores del FA acordaron ir a “una agenda de transparencia” en la política

En reunión mantenida el lunes, Pereira llamó a respaldar desde el Legislativo eventuales acuerdos partidarios que se puedan concretar vinculados al “fortalecimiento” de organismos como Fiscalía y Senaclaft.

La condena por lavado de activos en el marco de la operación Trazador de Pablo Leiva, asesor del edil del Partido Nacional (PN) Gonzalo Gómez, removió distintas capas del sistema político. Por un lado, la propia fuerza política implicada decidió suspender por dos años al curul. Desde el gobierno, por su parte, se impulsó este martes una reunión de Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En tanto, desde el Frente Amplio (FA), el presidente Fernando Pereira impulsa la concreción de una instancia de diálogo entre los partidos para avanzar en modificaciones a la ley de financiamiento de los partidos.

El lunes, Pereira se reunió con la bancada de senadores oficialistas para “agendar este tema como prioritario”. Según supo la diaria, en el encuentro se abordó en particular la alineación política al respecto del partido de gobierno y sus legisladores.

Gustavo González, senador socialista, reconoció a la diaria que el tema del financiamiento de los partidos estuvo sobre la mesa en la reunión con Pereira, pero destacó que el encuentro abordó en general aspectos “estratégicos” de la labor del Senado “hasta fin de año”. En lo que respecta a la convocatoria a dialogar con las demás fuerzas políticas, el legislador señaló que el presidente del FA informó de primera mano el avance de las conversaciones.

La senadora Constanza Moreira confirmó a la diaria que, dentro de la reflexión sobre la tarea legislativa hasta fin de año y el abordaje de los desafíos del financiamiento de los partidos, se estableció la necesidad de ir hacia “una agenda de transparencia”. “Creemos que los partidos políticos deben tomar la iniciativa de un acuerdo en esto”, reforzó la referente del sector Casa Grande, en línea con la iniciativa de Pereira.

Eduardo Brenta, quien también integra la cámara alta por el partido de gobierno, indicó a la diaria que coinciden con el presidente del FA en la necesidad de evaluar los “mecanismos”, ya sea “legislativos o de gestión”, para aumentar la “transparencia en el manejo de los recursos públicos”.

“Para nosotros es una prioridad [el abordaje de] la posible vinculación entre narcotráfico y política, quedamos a la espera de cómo Fernando [Pereira] y el Frente Amplio van procesando este tema”, remató Brenta con relación al posible acuerdo de los partidos sobre la legislación de financiamiento.

Según reconstruyó la diaria, el presidente del FA transmitió la necesidad de marcar un respaldo parlamentario en caso de acuerdos a nivel partidario sobre medidas vinculadas al fortalecimiento de organismos como la Fiscalía General o la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

El “narcopartido” y el tono de la discusión

El legislador de la Vertiente Artiguista (VA) Brenta apuntó que en el encuentro se conversó sobre la importancia de mantener el “equilibrio” en el tono de la discusión para no perder “el eje” trazado sobre los objetivos de gobierno. Brenta sumó que esto tiene que ver con una serie de “compromisos” como lo son el avance en la concreción de una Estrategia Nacional de Desarrollo y la concreción de lo definido en el diálogo social por la seguridad social.

Consultado por cuáles son estos elementos que entiende que amenazan el “equilibrio” del trabajo de la bancada oficialista, Brenta apuntó que su “preocupación” personal tiene que ver con la “estrategia” de algunos actores del PN que buscan “instalar” en relación con el FA el concepto de “narcopartido”. El legislador reconoció que días atrás, al respecto de esto, en la interna de la bancada se dialogó sobre la necesidad de no ir hacia “una discusión en el barro” en lo que se refiere a un tema delicado como el vínculo del narcotráfico y la política.

“Esa repetición que hacen dos o tres del narcopartido es una estrategia para tratar de meternos a todos en una bolsa donde no estamos”, evaluó Brenta. Remarcó que, por lo pronto, lo que se busca es “confundir” con respecto a algo que ha sido “un problema” para el PN y no para el FA.

Díaz y el vínculo del narcotráfico y la política

Luego de la reunión de la Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo celebrada este martes, el prosecretario de Presidencia de la República, Jorge Díaz, manifestó en rueda de prensa que está “de acuerdo” con trabajar sobre la ley de financiamiento de los partidos. Sin embargo, dejó en claro que se trata de algo que “requiere ciertos consensos” y sumó que entiende “mucho más importante” que la ley vigente “se cumpla”, porque “evidentemente hay algunas dificultades” en ese sentido.

Sobre eventuales vínculos del narcotráfico con la política, Díaz planteó que prefiere no caer en “afirmaciones contundentes respecto de temas tan delicados”. Por lo pronto, planteó que lo que se debe hacer es “evitar que eso pase” con el “efectivo funcionamiento de la ley”.