Diputados rechazó moción para conformar una comisión especial que analice la situación de la Caja de Profesionales

La propuesta fue impulsada por todos los partidos de la oposición, incluidos Identidad Soberana y Cabildo Abierto, pero no logró la mayoría absoluta por falta del cuórum necesario; el FA se opuso.

Con la firma de los coordinadores de bancada de todos los partidos políticos de la oposición, se presentó este martes en la Cámara de Diputados una moción para conformar una comisión especial para analizar la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). La oposición buscaba que este organismo realizara un informe y formulara recomendaciones de reforma de la caja en un plazo de 90 días.

El Frente Amplio no respaldó la conformación de la comisión, pero sus legisladores no hicieron uso de la palabra en sala. Quien sí habló fue el diputado nacionalista Pablo Abdala, que ofició como miembro informante de la moción presentada. Recordó que el artículo 14 de la Ley 20.410, de “salvataje” de la CJPPU, previó la conformación de una comisión de expertos “abocada a la reforma” de la caja. Aseguró que el “acuerdo político” que alcanzaron en su momento el oficialismo y la mayoría de la oposición, que votaron en julio de 2025 el proyecto de reforma, fue que el informe final de la comisión de expertos –presentado en mayo de este año– sería analizado por el Parlamento.

“Esto tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos políticos”, reclamó Abdala, y aseguró que los acuerdos que se alcanzaron en el momento de la votación del proyecto “no estarán cumplidos completamente hasta tanto el Parlamento” no analice la información generada por la comisión de expertos y tome “las decisiones que sea menester aprobar”.

El diputado nacionalista consideró que la postura del oficialismo de no acompañar la creación de la comisión es “un error” y cuestionó que no se haya planteado ninguna “instancia o ámbito alternativo” donde seguir buscando soluciones a los problemas de la caja, que sigue, a su juicio, “en la misma tendencia negativa que, lejos de quebrarse, tiende a agravarse” en materia económica. Abdala consideró que los representantes del Poder Ejecutivo expresan “una suerte de reticencia o frialdad cuando hemos planteado estos temas” porque “dan el tema por resuelto, y el tema lejos está de ser resuelto”.

El diputado colorado Conrado Rodríguez coincidió en que la situación de la caja sigue siendo “acuciante” y “problemática”, y valoró que es necesario que el Parlamento “pueda generar nuevas herramientas que le den sustentabilidad y viabilidad” al organismo.

La solicitud precisaba mayoría absoluta para ser aprobada, y con los apoyos que tenía de los legisladores de la Coalición Republicana, de Cabildo Abierto y de Identidad Soberana lo hubiera logrado, de no ser porque faltó un voto de la oposición para llegar a 50: la votación terminó con 49 votos negativos contra 47 positivos y, por lo tanto, la moción fue rechazada.