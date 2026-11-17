El sábado el plenario de la fuerza política tratará la admisión formal del espacio liderado por la vicepresidenta de la República, que ha logrado validar alrededor de 6.900 firmas de apoyo.

El sábado se desarrollará un nuevo plenario del Frente Amplio (FA), en el que, dentro de varios temas, se tratará el ingreso a la fuerza política de La Amplia. El sector, que es liderado por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, recolectó un número de firmas equivalente al 3% de los adherentes de la fuerza política y así habilitó el inicio del proceso formal, informó Búsqueda. Para completar el ingreso, el sector debe obtener una mayoría especial de cuatro quintos en el plenario nacional, algo que se da por descontado.

Completado ese proceso, y si logra ya como sector nacional conseguir apoyos en la elección interna del FA a desarrollarse en setiembre de 2027, La Amplia podrá alcanzar la posibilidad de incidir con sus votos en la orgánica partidaria. “Es sumamente importante el logro”, dijo a la diaria el dirigente del sector Pedro Hernández, quien coordinó el proceso de la recolección de firmas. Señaló que, una vez confirmado el ingreso como sector nacional, “se trabajará para las elecciones internas”.

Hernández detalló que se consiguieron más de 9.000 firmas. Sin embargo, se lograron validar alrededor de 6.900 rúbricas, número que supera las casi 6.800 firmas necesarias. Esta última cifra, que equivale al 3% de los adherentes de la fuerza política, se valora –teniendo en cuenta el crecimiento del padrón de adherentes– como uno de los pisos más altos que un grupo político ha logrado superar de cara a consolidarse como sector nacional.

Más allá del cambio de situación que implica a nivel de la orgánica convertirse en un sector nacional, Hernández dijo que el ingreso formal al FA también permitirá “ir ampliando la participación” de militantes en el sector. En ese sentido, remarcó que el propio proceso de recolección de firmas ya permitió “generar contactos” y ampliar la “participación” en diferentes puntos del país.

Por su parte, Cosse se comunicó con la militancia de La Amplia mediante un audio y valoró el esfuerzo realizado. “Con todo mi corazón quiero felicitar y agradecer a todas y todos los compañeros que pusieron la vida, el cuerpo, cantidad de horas [...] y que caminaron por todo el Uruguay para conseguir la firma para que ingresáramos como sector en el Frente Amplio”, expresó la vicepresidenta.

En la misma línea, Cosse destacó la “enorme responsabilidad” que implica dar este paso para La Amplia. Sostuvo que las firmas recolectadas son el resultado del apoyo de “uruguayos y uruguayas de todos los sectores” frenteamplistas, lo que implica un ingreso que viene “de la mano de la diversidad y de la unidad”. “Más diversidad para fortalecer la unidad”, subrayó.

La actualidad de La Amplia

En el actual gobierno nacional, además de Cosse, La Amplia tiene como su principal representante en el Poder Ejecutivo al ministro de Turismo, Pablo Menoni. Por su parte, el sector cuenta con Daniel Borbonet como único representante en la Cámara de Senadores y con María Inés Obaldía en la Cámara de Diputados.

En el caso de la cámara alta, La Amplia sufrió en este período legislativo la baja de Silvia Nane. La dirigente dejó la banca para asumir como directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo a mediados de 2025; meses después, anunció su salida del sector. “Para buscar lo sustantivo es necesario que el alma sostenga, y que el pensamiento pueda fluir, pueda explorar y pueda encontrar espacios de expresión que sostengan la acción personal en la contribución colectiva”, expresó Nane en aquella oportunidad, en una carta dirigida al sector.