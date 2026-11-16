El politólogo Daniel Chasquetti afirmó que el gobierno de Yamandú Orsi está trabajando a la interna en una agenda que denominó como “sobria”, con menos apariciones y comentarios públicos que buscan tener salidas más ordenadas. En diálogo con La mañana de la diaria de la diaria Radio se refirió al escenario regional y a los desafíos que enfrenta el gobierno actual.

Sobre ello dijo que la reelección de Lula en Brasil dio “mucho oxígeno” a Uruguay en un panorama internacional complejo y que el acercamiento del gobierno de Orsi al del español Pedro Sánchez se enmarca en una agenda de visitas de “promoción de inversiones” en la que, “básicamente, están tratando de bajar a tierra la inversión que anunciaron” y, a su vez, una “afinidad ideológica” entre los gobiernos que busca dar señales a su propio electorado.

Con relación al ámbito regional, señaló que en la actualidad el Mercosur “cambió radicalmente” su relevancia, dado que hoy tenemos la posibilidad de exportar a nivel nacional y negociar sobre las cuotas comerciales entre los países, y apuntó que no recuerda un momento en el que las relaciones entre Argentina y Brasil estuvieran “tan deterioradas” frente a lo que calificó como “una actitud casi suicida” del presidente argentino Javier Milei, que “está dinamitando todo”, cuando tiene cadenas de valor que dependen estrechamente del país brasileño.

A su vez, advirtió que en materia de seguridad y la problemática del narcotráfico el Mercosur “puede dar una gran mano” en contar con estructuras y marcos “supranacionales” en tanto hay casos, como el del narcotraficante Sebastián Marset, en los que se opera a nivel regional al “perforar fronteras y controles de los puertos”.

Por otro lado, se expresó sobre la actualidad de la política del gobierno nacional y dijo que “hubo una serie de buenas noticias” que posibilitaron que el gobierno tome una “actitud proactiva” con influencia en la agenda de la Rendición de Cuentas a esta parte. En ese sentido, consideró que “se encontró una narración de en qué está el gobierno”.

En esa línea, dijo que hay una “corrección hacia adentro” por parte del gobierno nacional que busca administrar las salidas públicas y no corre de atrás los temas, por lo que señaló: “Hubo momentos en los que el gobierno corría de atrás y los temas los ponían otros”. Con respecto al manejo de la agenda, apuntó que la visita del papa León XIV fue “otro éxito del gobierno”, en tanto fue coorganizado con la Iglesia católica y se puso “todo a disposición” sin recibir mayores críticas por parte del pontífice.

“El Frente Amplio debe evitar que se conforme la Coalición Republicana”

Consultado sobre el significado y las implicancias de las últimas interpelaciones a ministros del actual gobierno –la del ministro de Trabajo, Juan Castillo, y la futura a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg– dijo que la oposición logró “alinearse” y que “el Frente Amplio debe evitar que se conforme la Coalición Republicana” con este tipo de situaciones. Planteó que es el segundo año de mandato del actual gobierno, por lo que “aún falta mucho” para que ya exista un alineamiento de este tipo por parte de la oposición.