Csukasi sobre designación de Carámbula como embajador en Palestina: “Estamos manteniendo el compromiso políticamente asumido”

Este lunes, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, se refirió en diálogo con la diaria Radio a la política internacional de Uruguay, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y los principales desafíos comerciales que se enfrentan a nivel nacional. Además, consultada sobre la postulación por parte del gobierno del exintendente de Canelones, Marcos Carámbula, como embajador de Uruguay en Palestina, Csukasi recordó el compromiso asumido al inicio del gobierno de “tener una designación política menos que el gobierno anterior” en embajadas, y aseveró: “Estamos manteniendo el compromiso políticamente asumido”. Con la designación de Carámbula quedarían en 15, lo que se corresponde con el tope inicial que se buscaba establecer a través de una modificación.

En ese sentido, la vicecanciller explicó que se trata de una designación que responde a una visión que entiende que con la situación actual en Palestina era “una buena señal mandar a una persona que tiene un claro compromiso y perfil comprometido con la causa”, y recordó la propuesta hecha al Parlamento el año pasado, en el marco de la Ley de Presupuesto, que proponía cambiar por ley la cantidad de designaciones políticas que puede tener Uruguay, que actualmente “está topeada en 20 por un decreto y nosotros proponemos topearla en 15, que es al número al que vamos a llegar”. La idea era que progresivamente en 2030 bajara a 10 y en 2035, a 5. Sin embargo, señaló que la propuesta por ahora no se discutió y se encuentra en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

Con respecto al acuerdo establecido entre el Mercosur y la Unión Europea, Csukasi mencionó que a través de la reelección de Lula da Silva en Brasil se da una “continuidad en la agenda regional y bilateral” que posibilita mayores certezas para Uruguay en lo que respecta al país vecino. En tanto, se refirió al problema de la falta de consenso sobre las cuotas comerciales a nivel del Mercosur, y dijo que “no se trata de convencer a Brasil”, en tanto se mantiene que hay “cuatro posiciones diferentes”, y señaló que hay posturas como las de Paraguay y Argentina que son “históricas” y no cree que posibiliten un cambio.

A su vez, expresó: “No podemos ver este acuerdo como el único escenario de acuerdo comercial que tenemos en carpeta”, y reparó sobre la posible adhesión de Uruguay al Acuerdo Transpacífico, que, a su entender, implica grandes oportunidades para sectores como el lácteo, y dijo que es un sector que está “desesperado” por el cierre del acuerdo, en tanto implica abrir la puerta a “mercados de futuro” con “mucha capacidad de crecimiento”.

Sobre la agenda con Estados Unidos y sus posibles implicancias frente a la victoria electoral del Partido Demócrata en las elecciones de medio término, fue cautelosa al señalar que hay que ver “qué queda de las políticas más allá de los grandes titulares”, dado que “puede haber una moderación en alguna de las políticas que se estaban llevando adelante o una polarización que lleve a incrementar algunas líneas que son las cuestionadas”.