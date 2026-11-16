El presidente Yamandú Orsi se reunió este lunes con su par español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. El mandatario uruguayo viajó a Madrid para oficiar de ponente en un desayuno de trabajo de Nueva Economía Forum, con el mecenazgo de la empresa española Solaria, que recientemente anunció una inversión de 5.700 millones de dólares en Uruguay. En ese marco, Orsi aprovechó la oportunidad para mantener un encuentro con Sánchez.

Tras la reunión, los dos mandatarios se expresaron en redes sociales. “España y Uruguay compartimos una sólida relación y la voluntad de seguir reforzando nuestros vínculos económicos, comerciales y empresariales”, escribió Sánchez en la red X, junto a una foto estrechándole la mano a Orsi. Relató que en el encuentro afirmaron el “compromiso por estrechar aún más los lazos” entre sus países “y por fortalecer el espacio iberoamericano”.

En tanto, Orsi contó en Instagram que se reunió con Sánchez “para conversar sobre el fortalecimiento de la relación entre nuestros países y los desafíos del escenario internacional”. Aseguró que uno de los temas de conversación centrales fue el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al que calificó como “un paso histórico que ya está dando sus frutos y que abre nuevas oportunidades para profundizar el intercambio, ampliar mercados y generar desarrollo para nuestros países”.

“En un contexto geopolítico complejo y cambiante, fortalecer los vínculos entre Uruguay y España es también apostar al diálogo, la cooperación y la construcción de respuestas comunes. Compartimos una larga historia de cercanía y la voluntad de seguir construyendo juntos hacia el futuro”, concluyó Orsi.

Horas antes, el presidente uruguayo expuso en el desayuno organizado por Nueva Economía Forum, donde hizo hincapié en las ventajas de Uruguay como país receptor de inversiones y también habló de política exterior, en particular, del vínculo con Estados Unidos, Venezuela y Argentina.