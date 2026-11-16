Orsi se reunirá este lunes con Pedro Sánchez, a dos semanas de las elecciones en España

El encuentro bilateral tendrá lugar en el Palacio de la Moncloa; el mandatario español también recibirá al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En el marco de su visita a España, adonde viajó para participar en un evento organizado por Nueva Economía Fórum, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunirá con el mandatario español, Pedro Sánchez. El encuentro bilateral está programado para este lunes a las 13.45 de España (9.45 en Uruguay) en el Palacio de la Moncloa, confirmaron a la diaria fuentes de Presidencia.

Horas antes, Sánchez se reunirá por separado con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El presidente de España se encuentra en plena campaña electoral; los comicios se desarrollarán el 29 de noviembre y, según los últimos sondeos, no son favorables para el oficialismo.

También está previsto que Lula, quien recientemente fue reelecto presidente de Brasil en una histórica segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro, participe en un acto junto con Sánchez. Desde el comando del Partido Socialista Obrero Español se ha apelado tanto al triunfo de Lula como a la derrota electoral que sufrió Donald Trump en Estados Unidos para afrontar con optimismo la recta final de campaña.

La agenda de Orsi incluye una exposición –prevista para las 5.00 de este lunes, horario de Uruguay– en un “desayuno informativo” de Nueva Economía Fórum, que tendrá lugar en el hotel Mandarin Oriental Ritz de la capital española y que se transmitirá por Youtube.

Nueva Economía Fórum se define como un “espacio de debate y encuentro entre la sociedad civil, las instituciones y el mundo empresarial”. Fue fundado en el 2000 por José Luis Rodríguez García, actual presidente del organismo.

El evento cuenta con “el mecenazgo del grupo de Salud Asisa y la compañía de Energía Fotovoltaica y Medioambiente Solaria”, la empresa española que días atrás firmó un memorándum de entendimiento con el Estado uruguayo para la instalación de dos centros de datos y un parque fotovoltaico, en una inversión que ronda los 5.700 millones de dólares. La estadía del presidente en España finalizará el martes.