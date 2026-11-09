Encuestas en España le dan mayoría a la derecha para las elecciones del 29 de noviembre

Los votos del Partido Popular y Vox alcanzarían para formar gobierno, de acuerdo con casi la totalidad de los sondeos, que también indican un crecimiento en la intención de voto para el oficialista PSOE.

A 20 días de las elecciones generales españolas convocadas por el presidente Pedro Sánchez, se dieron a conocer en las últimas horas varias encuestas de intención de voto. Todas ellas coinciden en que el Partido Popular (PP) y los ultraderechistas Vox lograrán en las urnas una amplia mayoría que les permitirá conformar un gobierno que sería comandado por el líder del PP, el dirigente gallego Alberto Núñez Feijóo.

Según la última encuesta de la empresa 40dB elaborada a pedido de El País de Madrid y la cadena SER, la suma del PP y Vox reuniría la mitad de los votos y superaría los 190 escaños, más de 15 por encima de la mayoría absoluta del Congreso.

De acuerdo con lo que consignó El País, la mayor incertidumbre pasa por saber cuál será el sector más votado, ya que la diferencia entre el PP y el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se redujo a apenas dos puntos, cifra que está dentro del margen de error del sondeo. El estudio de 40dB indica que los socialistas tuvieron un importante avance en la intención de voto, a pesar del choque de trenes de hace dos semanas en Toledo, mientras los grupos que están a la izquierda del socialismo están en números muy bajos.

Paralelamente, la encuesta de Ateneo del Dato para eldiario.es también da la victoria electoral al PP con un 31,5% de los votos, aunque no especifica el número de escaños y se limita a dar porcentajes de intención de voto. En este sondeo el PSOE, con un 28,6%, estaría 2,9 puntos por detrás del PP. Este sondeo también apunta que los socialistas están recortando diferencias con los populares y que su apoyo entre el electorado creció, a pesar del choque de trenes y de la reciente renuncia del ministro de Transportes, Óscar Puente. Los socialistas crecen en un punto respecto del sondeo anterior publicado por elDiario.es el 23 de octubre, mientras que el PP subió cuatro décimas.

De todas maneras, la ligera subida de los socialistas no altera la distancia entre el bloque de la derecha y el de la izquierda, que se mantiene en casi 14 puntos, ni tampoco impide una mayoría absoluta del PP y Vox, con el 50,1%. El partido de la ultraderecha acapararía el 18,6% de los votos, 1,2 puntos menos que hace un mes. Este sondeo, de acuerdo con lo que consignó el portal Público, también refleja una pobre votación del izquierdista Frente Amplio, que pasa de tener el 6,8% al 6,1% de las preferencias.

Por su parte, la encuesta de la consultora Sigma Dos, publicada por el diario El Mundo, le da 199 escaños y el 50,4% de los votos al bloque formado por el PP y Vox, datos idénticos a los que calcula la empresa GAD3 en el estudio que hizo para el diario ABC.

El Supremo rechaza suspender el derecho a voto a los hijos de los nacionalizados por la “ley de nietos”

También este lunes se conoció la noticia de que el Tribunal Supremo permitirá que los hijos de los nacionalizados por la llamada “ley de nietos”, aproximadamente 190.000 personas, puedan votar en las próximas elecciones generales, a diferencia de sus padres.

De acuerdo con documentos judiciales consignados por Radio Televisión Española, la máxima instancia de la Justicia española no dio lugar a las medidas cautelares que pedían Vox y Iustitia Europea para extender la suspensión del derecho a voto a los nacionalizados por la ley de nietos, que decretó en setiembre y mantuvo en octubre, a los hijos de estos.

En cambio, sí mantiene suspendido el derecho a voto de las 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad por medio de esta disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022, salvo que hayan acreditado que son descendientes de exiliados. En este sentido, el Supremo español rechazó levantar las medidas cautelares, como le pedían diferentes asociaciones de afectados.