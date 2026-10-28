España: decenas de muertos y heridos tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo

Accidente ferroviario, el 28 de octubre, a unos 150 km al sur de Madrid, entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo.

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Este miércoles, más de 60 personas murieron y varias resultaron heridas luego del choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, en España, según informaron fuentes del gobierno regional de Castilla-La Mancha. Los equipos de emergencia aún se encuentran trabajando en la zona.

El accidente se produjo a la altura del kilómetro 118 de la vía férrea, entre las localidades de Mora, Orgaz y Urda. Los trenes involucrados pertenecían a las compañías Renfe e Iryo y realizaban el recorrido entre Madrid y Sevilla.

La portavoz del gobierno regional Esther Padilla informó inicialmente el número parcial de diez fallecidos y advirtió que “es posible que aumente” la cifra de muertos.

Por su parte, el presidente español, Pedro Sánchez, suspendió su agenda para seguir la evolución del siniestro. A través de un mensaje, expresó estar “consternado ante el grave accidente de trenes” y envió su apoyo a las personas afectadas y sus familias. Además, señaló que “los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas”.

Hasta el momento, la información preliminar sobre el accidente no identifica entre las víctimas fallecidas a ciudadanos uruguayos. Las autoridades españolas continúan trabajando para asistir a los afectados y determinar las circunstancias del accidente.

A nivel nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con España por el trágico accidente. En el texto, la cancillería transmitió sus “más sentidas condolencias” a los familiares de las víctimas, así como al gobierno y al pueblo español.