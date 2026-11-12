Antes de retornar a Brasil desde Asia, Lula viajará a Madrid para estar con Pedro Sánchez en un acto de campaña

El mandatario español apela a la épica de la remontada encarnada por el presidente brasileño tras su rutilante triunfo del 25 de octubre para imponerse en las elecciones del 29 de noviembre.

El comando de campaña del actual presidente español, Pedro Sánchez, consiguió uno de sus objetivos en el comienzo oficial de la carrera hacia los comicios generales del 29 de noviembre: lograr que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vaya a Madrid y participe en un acto junto con el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La noticia se conoció este jueves, mientras el líder del Partido de los Trabajadores está en la ciudad turca de Antalya cerrando su participación en la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31).

La gran remontada de Lula en el balotaje de las elecciones brasileñas del 25 de octubre, como así también el contundente triunfo de los demócratas en las elecciones de medio término de Estados Unidos vienen siendo citados por mandatario español como dos pruebas recientes de que la ola ultraderechista mundial se está deteniendo, y quiere que su país se sume a la lista, aunque, de acuerdo con las encuestas, esta posibilidad no parece sencilla.

Según informaron medios españoles, Lula junto con su comitiva llegarán a Madrid en la noche del domingo procedentes de Manila, la capital de Filipinas, donde el presidente brasileño participará como invitado en la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, en la que también estarán presentes el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

El lunes está previsto que Lula se reúna con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, la sede del Ejecutivo español, y posteriormente ambos participarán en un acto de campaña.

En la delegación que está acompañando a Lula por Asia hay varios ministros de su gabinete y también está el estratega digital André Janones, diputado electo por el estado de Minas Gerais, quien fue el creador del canal de Whatsapp que con diez millones de usuarios tuvo un papel decisivo en la campaña electoral brasileña.

Sin embargo, de acuerdo con lo que informó El País de Madrid, tanto en La Moncloa como en el PSOE insisten en que Janones no está asesorando a la campaña de Sánchez ni está previsto que lo haga porque su estrategia digital lleva mucho tiempo trabajándose y es diferente a la idea del brasileño.

Una encuesta diferente

También este jueves se divulgó en España una nueva encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que marcó números completamente diferentes de los que mostraron los sondeos del fin de semana, en los que el Partido Popular (PP) y Vox tienen una amplia mayoría para formar gobierno.

De acuerdo con el estudio del CIS, el PSOE tendría el 33,3% de los votos y el PP un 25,5%, con lo que los socialistas se situarían con ocho puntos de ventaja sobre los populares. En la muestra anterior a esta, de octubre, que no es equiparable con este sondeo porque el número de personas encuestadas fue significativamente menor, la ventaja del PSOE sobre el PP estaba en 11 puntos.

Según lo que consignó eldiario.es, Vox sería la tercera formación más votada con el 18,4% y más atrás se ubicaría el Frente Amplio con el 4,7%. Además, Esquerra Republicana de Catalunya –que en Catalunya hacen campaña conjunta con Podemos– se queda con el 3,1% de los sufragios, seguido de los vascos izquierdistas de EH Bildu (1,8%), el Partido Nacionalista Vasco (0,7%), Junts (1,2%), el Bloque Nacionalista Galego (1%) y Podemos (1,1%).

Con estos números, el CIS plantea que la derecha no podría llegar a la Moncloa, sino que tiene más posibilidades Sánchez de seguir en el gobierno junto con los aliados que conforman su actual coalición de gobierno.