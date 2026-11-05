La interpelación a Castillo terminó con distintas interpretaciones sobre su continuidad como ministro

La interpelación al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, a propósito del conflicto –ya resuelto– en Terminal Cuenca del Plata (TCP) del puerto de Montevideo dejó distintas interpretaciones entre el Frente Amplio (FA), la Coalición Republicana y Cabildo Abierto (CA) sobre el significado de la moción aprobada en la madrugada de este jueves sin los votos del oficialismo. En el texto aprobado, que fue presentado por CA e Identidad Soberana, se declaró que “las explicaciones brindadas por el señor ministro no resultan satisfactorias”.

Luego de que se aprobara la moción con los votos de la oposición, a modo de fundamentación el diputado colorado Walter Verri dijo que la bancada de su partido votó afirmativamente “convencidos” de que “era lo que teníamos que decir”, esto es, que “el ministro no tiene respaldo parlamentario”. Dicho esto, sostuvo que “la pelota va a estar en la cancha del presidente de la República”, Yamandú Orsi, porque “el mensaje del Parlamento es [que] el ministro se fue cuestionado de esta cámara”.

El también diputado colorado Felipe Schipani, que es abogado, dijo a la diaria que el artículo 174 de la Constitución de la República establece que, “si no tenés el apoyo de una cámara, no deberías poder continuar siendo ministro”, pero aclaró que se trata de “una expresión política”. Puso como ejemplo una moción que en el período pasado se aprobó contra el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuyas explicaciones fueron declaradas como insatisfactorias por el Poder Legislativo y, sin embargo, el expresidente Luis Lacalle Pou lo mantuvo en el cargo.

Por su parte, aunque reconoció que “formalmente” la moción que se trató no fue una censura a Castillo, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala dijo a la diaria que la cámara baja se pronunció “en términos de restarle el apoyo al ministerio o de cuestionar la política del gobierno”, por lo que “tiene que haber alguna consecuencia”. “Esto condiciona las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; los efectos de la interpelación recién comienzan y tendremos que ver cuál es la reacción del Poder Ejecutivo y particularmente del presidente de la República”, resaltó.

Este mismo jueves, Castillo fue consultado en el programa Arriba gente de Canal 10 acerca de si el hecho de no tener el respaldo de la Cámara de Diputados lo posiciona de una manera diferente en el Poder Ejecutivo, a lo que contestó: “De ninguna manera”. “¿Quién me respaldó a mi? La fuerza política que ganó el gobierno y esa es el Frente Amplio. Yo estoy de ministro porque el presidente de la República, que es el electo, nos designó en esa tarea”, expresó.

El diputado del FA Alejandro Zavala dijo a la diaria que al término de la interpelación “no hubo un procedimiento de censura” y sostuvo que “la Constitución es clara con respecto a eso”, ya que “se necesitan mayorías especiales”.

Sobre el argumento brindado por Abdala, Zavala consideró que “esa discusión tiene poco sentido”, dado que “el ministro tiene el mismo respaldo parlamentario que tuvo cuando fue designado, que son los 48 votos del Frente Amplio en [la Cámara de] Diputados y los 17 votos del Frente Amplio en el Senado; tiene respaldo parlamentario”. “No hubo ningún cambio con respecto a cuando fue designado el ministro a lo que sucedió ayer”, remarcó.

Consultado por la diaria, el diputado cabildante e impulsor de la moción aprobada, Álvaro Perrone, dijo que “pedir la renuncia de los ministros o cambiar [de] ministro no significa solucionar el tema”. En ese sentido, apuntó que la moción marca la insatisfacción por las explicaciones que dio el ministro “al no tener cuantificado cuáles fueron las pérdidas del puerto” durante el conflicto entre la empresa y el sindicato de TCP. “Capaz que no hubo pérdida, no lo sabemos nosotros eso, porque para saber si hubo pérdida debería haber información de todos los actores, de la naviera, de las empresas, de la logística, de todo lo que implica el movimiento portuario”, señaló.

El planteo sobre los seguros de paro

Por otro lado, CA e Identidad Soberana incluyeron en la moción un cuestionamiento a “las sucesivas extensiones de seguro de paro de la industria frigorífica”, para las que no se les “ni exigió a las empresas beneficiarias compromisos verificables de reapertura y mantenimiento el empleo ni implementó medidas para prevenir el uso abusivo de este instrumento”.

Al votar afirmativamente la moción, nacionalistas, colorados e independientes también apoyaron el cuestionamiento a las extensiones de seguro de paro, una medida que los partidos que integran la Coalición Republicana suelen acompañar en el Parlamento. Por eso, Perrone consideró que “hay una incongruencia enorme en la decisión de la Coalición Republicana de aprobar algo que ellos mismos criticaron”.

Consultado al respecto, Abdala dijo que en la interpelación “hubo una coincidencia, un entendimiento entre cinco partidos”, en cuanto a declarar insatisfactorias las explicaciones de Castillo, por lo que, en pos de eso, “obvio que hay concesiones recíprocas”.