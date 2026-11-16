Partido Independiente llama al resto de la coalición a analizar “la posibilidad de comparecer bajo un lema único” en 2029

El diputado nacionalista Pablo Abdala tiene “diferencias pragmáticas” por “las dificultades de la instrumentación” de presentarse todos juntos y considera “muy discutible” que uniéndose se puedan sumar más votos que divididos.

El sábado se reunió la Convención Nacional del Partido Independiente (PI) y los liderados por el exministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres emitieron una declaración en la que, entre otros puntos, se refieren al presente y futuro de la Coalición Republicana (CR). En el documento, el PI ratificó su “convicción de que es necesario trabajar desde ya en clave de Coalición Republicana para generar un proyecto alternativo de cara al próximo período electoral”.

El PI destacó la existencia de una coordinación parlamentaria de las bancadas junto con los otros dos partidos que integran la CR, el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC). Al mismo tiempo anunció que propondrán a la interna de la coalición, “la creación de ámbitos técnicos multipartidarios para elaborar en el año 2027 un conjunto de propuestas programáticas en común”.

“A su vez, ratificamos que, desde nuestro punto de vista, se debe analizar junto al resto de los partidos de la Coalición, la posibilidad de comparecer bajo un lema único en las próximas elecciones para garantizar la mayor representación electoral de cara al próximo período de gobierno”, se agrega en la declaración.

El secretario general del PC, el senador Andrés Ojeda, este fin de semana estuvo en un evento partidario en Colonia. Allí fue consultado en rueda de prensa sobre el lema común. Ojeda dijo que, en cuanto a las elecciones departamentales, no hay “ninguna duda”, “al menos en los sectores mayoritarios” del PC, de que deben ir en conjunto. Pero, en cuanto a la elección nacional, dijo que “eso es otro dólar, que será definido entre 2027 y 2028”. “Hay tiempo, es una decisión difícil, bisagra para nuestra época, sin duda, pero hay tiempo. Entiendo que genera cierta ansiedad, pero es un proceso que tiene que darse de abajo para arriba, y no de arriba para abajo”, señaló.

A su vez, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a la diaria que mantiene su postura en cuanto a que, “desde el punto de vista de las identidades de los partidos y desde lo estrictamente electoral, no es beneficioso ir en un lema único”, porque “la oferta se termina restringiendo”. Señaló que, cuando sucede eso, “está demostrado que se vota menos”. Dijo que así ha pasado “sistemáticamente, en cada uno de los balotajes, desde 1999”.

“Cuando se pasó de una amplitud de ofertas en octubre a restringirla en un balotaje, porque hay solamente dos fórmulas que compiten, siempre se ha perdido votos”, apuntó Rodríguez. Por lo tanto, sostuvo que “lo más probable es que se obtengan menos votos que los que se obtendrían si los partidos van de manera diferenciada”.

Abdala: “En política la matemática no es exacta”

En filas del PN, algunos dirigentes ya han alzado su voz a favor del lema común. Por ejemplo, a fines de julio, en el congreso nacional de Alianza País –el sector mayoritario del partido–, el senador Javier García llamó a dejarse de “embromar” y “votar unidos” con la Coalición Republicana en 2029.

Por su parte, el diputado Pablo Abdala dijo a la diaria que el tema en el PN está “en estado de latencia, en suspensión”, porque está planteado, pero “no hay un proceso de discusión que se haya disparado”.

Abdala subrayó que comparte el espíritu de lo que expresó el PI, aunque tiene “algunas diferencias de tipo pragmático, en cuanto las dificultades de la instrumentación” de presentarse bajo un lema común. “No es que me oponga a que haya un lema común, y nada pesa en mí el tema de la divisa o de la tradición partidaria, [porque] creo que eso no se pone en riesgo”, aclaró.

En cuanto a las dificultades que augura, Abdala señaló que cada partido tendría que definir su candidatura presidencial en la interna y, en ese sentido, se preguntó cómo harán para definir sus precandidaturas los partidos que tiene puja interna dentro del nuevo lema, donde “van a pasar a ser sectores y dejarán de ser partidos”.

Además, señaló que se debe analizar muy detenidamente, en particular en el PN, “los aspectos que hacen a la cohesión partidaria y a la disciplina interna”. “Nosotros necesitamos partidos fuertes y, por lo tanto, partidos disciplinados. En un lema común, eso se va a prestar a que muchos compañeros empiecen a organizar proyectos o sectores por fuera del PN, dentro del nuevo lema. Yo no sé si este es un camino que necesariamente termina fortaleciendo a los componentes de ese nuevo partido”, expresó.

Por último, Abdala dijo que, en el marco de la estrategia electoral, deberían “discutir mucho” si la sumatoria bajo el mismo lema termina dando más que el conjunto por separado, porque “en política la matemática no es exacta”. “Es muy discutible si uniéndonos sumamos o, eventualmente, acotamos. Es parte de la discusión”, finalizó.