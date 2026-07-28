En el Partido Colorado hay visiones encontradas sobre la propuesta de Javier García de votar juntos como coalición en 2029

“No se puede tropezar dos veces con la misma piedra”, afirmó el diputado Felipe Schipani; en cambio, Conrado Rodríguez dijo que “ir en un lema único tiene más cosas en contra que a favor”.

La posibilidad de que los tres partidos que actualmente integran la Coalición Republicana (Nacional, Colorado e Independiente) se presenten bajo un mismo lema en las elecciones nacionales de 2029 ha estado sobre la mesa de la oposición desde que el Frente Amplio (FA) ganó la segunda vuelta, en noviembre de 2024. Este sábado, en un congreso del sector blanco Alianza País, el senador nacionalista Javier García no anduvo con vueltas y afirmó que deben dejarse de “embromar” y votar unidos con el resto de la Coalición Republicana en 2029. Por lo tanto, cabe preguntarse cómo cayó semejante llamado en los demás partidos de la coalición.

“Yo estoy totalmente de acuerdo, tenemos que ir hacia un lema común en octubre”, dijo a la diaria el diputado del Partido Colorado (PC) Felipe Schipani, porque “no puede ocurrir lo de octubre de 2024”, cuando en la primera vuelta los partidos de la coalición tuvieron más votos que el FA, pero el oficialismo obtuvo más bancas en el Parlamento por el sistema vigente. “Ese fue un error que condicionó directamente el resultado del balotaje, porque otro hubiera sido el escenario si íbamos a la segunda vuelta con mayoría parlamentaria. Entonces, no se puede tropezar dos veces con la misma piedra; aplaudo de pie lo señalado por García”, subrayó Schipani.

El diputado colorado dijo que simplemente sería “un acuerdo de ingeniería electoral para sumar votos y tener mayor representación parlamentaria” de la que tendrían por separado, cada uno con su lema. “Los partidos como tales seguirían actuando” como en la actualidad, subrayó, y aclaró que “nadie está planteando ninguna fusión”, porque “partidos de 190 años y con identidades propias” no pueden fusionarse.

Schipani agregó que, si se diera este escenario de un lema común, se trataría de algo “inédito”, porque para la primera vuelta de 2029 la coalición tendría una fórmula “integrada por representantes de partidos distintos”, ya que “seguramente el candidato a la presidencia no sea del mismo partido que el candidato a la vice”. “Y yo estoy convencido de que, en este contexto, se justifica”, finalizó.

Pero dentro del PC hay visiones encontradas. El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a la diaria que en la elección nacional “el instrumento para sumar fuerzas es el balotaje”. A su entender, “ir en un lema único en la elección interna y luego en la elección de octubre tiene más cosas en contra que a favor”.

Rodríguez puso en duda el argumento de que, si se hubiera presentado bajo un lema único en las últimas elecciones, la coalición hubiera obtenido mayoría parlamentaria, porque “no necesariamente se hubiera dado la sumatoria de los votos que sacó cada uno de los partidos”. “Porque quizás hay gente que no hubiera querido votar un lema único y eso hubiera provocado que no se diera la sumatoria lineal de la votación de los partidos; entonces, ese razonamiento no es del todo exacto”, afirmó.

A su vez, Rodríguez señaló que “hay un tema de identidades partidarias” sobre el que “hay que tener una reflexión”. En ese sentido, dijo que se inclina porque “no exista lema único para la elección de octubre”. “La coalición se fortalece en la medida en que tiene distintos perfiles, con sus historias y sus esencias. Eso nutre a la coalición y le da la posibilidad de tener mayor cantidad de votos”, añadió.

Además, Rodríguez sostuvo que en la elección de octubre (primera vuelta) podría haber ciertas dificultades si llegaran a presentarse bajo un mismo lema debido al “entrecruzamiento entre dirigentes de distintos partidos”, ya que “seguramente aquellos que no tengan una buena votación en la interna van a intentar juntarse para poder ganarles a aquellos que tuvieron una buena votación”.

Por otro lado, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo a la diaria que el camino de un lema común es posible “en la medida en que haya los acuerdos programáticos que corresponden”. Para Mieres, el lema común “tiene beneficios desde el punto de vista jurídico electoral con respecto a votar cada lema por separado; particularmente, en lo que tiene que ver con la adjudicación de bancas”.

“De todas maneras, el formato electoral de 2029 es un tema que va a merecer aportes, opiniones y diálogos que recién están empezando”, puntualizó. Mieres resaltó que las cuestiones programáticas se deben trabajar en paralelo al formato electoral. “Es un tema en el que hay distintas opiniones y obviamente todavía falta tiempo; cada uno puede tener sus impresiones, pero el tema va a llevar su tiempo de maduración”, finalizó.