Orsi y Lubetkin asistirán este martes a la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú

El presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin viajan este lunes a Perú para participar, el martes al mediodía, en la ceremonia oficial de asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. El acto se realizará en el Congreso de ese país, y luego de recibir la banda presidencial, Fujimori hará un discurso ante los legisladores y los visitantes internacionales.

Tras la ceremonia en el Congreso, Fujimori le tomará juramento a los integrantes de su gabinete en el Palacio de Gobierno. Allí también recibirá los saludos de los jefes de Estado asistentes, tras lo cual habrá un almuerzo oficial con las delegaciones invitadas. Según informó El Comercio de Perú, por el momento está confirmada la presencia, entre otros mandatarios, del presidente de Argentina, Javier Milei; el de Chile, José Antonio Kast; el de Bolivia, Rodrigo Paz; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Paraguay, Santiago Peña; y Orsi. También asistirá el rey de España, Felipe VI.

Las elecciones en Perú, que tuvieron su instancia final el 7 de junio, arrojaron un resultado ajustado. Las autoridades electorales recién reconocieron la victoria de Fujimori el 29 de junio, más de veinte días después de los comicios, y el contendiente de la presidenta electa, el izquierdista Roberto Sánchez, hizo lo propio al día siguiente del reconocimiento oficial.

El 29 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay emitió un comunicado en el que felicitó a Fujimori y expresó al próximo gobierno peruano su “compromiso de continuar profundizando los lazos bilaterales de cooperación con la hermana República del Perú en beneficio de los respectivos pueblos y de la integración regional”.