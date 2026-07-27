En junio, el 46% de la población de Canelones aprobó la gestión de Francisco Legnani y el 25% que la desaprobó, según Cifra

La aprobación al jerarca varía según la zona del departamento: alcanza el 46% en el eje de la ruta 5 y el 51% en la costa.

Este lunes, la diaria accedió a una nueva encuesta de la consultora Cifra sobre la evaluación del intendente de Canelones, el frenteamplista Francisco Legnani, tanto a nivel general como de manera diferenciada según las distintas zonas del departamento.

De acuerdo con el relevamiento, en junio el 46% de los canarios encuestados aprobó la administración de Legnani. Asimismo, un 21% adoptó una posición de neutralidad, un 25% la desaprobó y un 8% optó por no opinar.

La aprobación, a su vez, fluctúa según la zona del departamento: mientras que en el santoral es de 39%, en el eje de la ruta 8 pasa al 43% y en el eje de la ruta 5 al 46%. Finalmente, en la costa es donde Legnani cuenta con mayor aprobación: allí la cifra asciende al 51%.

En ese mismo orden de áreas, las personas que ni aprueban ni desaprueban su gestión son el 24%, 23%, 20% y 18%. Por último, en lo que respecta a la desaprobación, fluctúa entre el 25% y el 26% en los cuatro lugares, sin cambios marcados, mientras que los encuestados que no se posicionan pasan del 11% en el santoral al 6% en la costa y oscilan en torno al 9% en el eje de ambas rutas.

De acuerdo con la ficha técnica, el sondeo se realizó entre el 26 y el 30 de junio de forma telefónica sobre 502 casos en todo el departamento (173 en Ciudad de la Costa y la Costa de Oro, 128 en el eje de la ruta 5, 101 en el eje de la ruta 8 y 100 en el santoral). “Se aplican cuotas de sexo y edad según su peso poblacional y se pondera por factores sociodemográficos”, indicó el informe, con un margen de error de ±4,8% para un 95% de confianza.

Por otro lado, la situación del gobierno nacional es bien diferente. El 15 de julio trascendió que, según una encuesta de Equipos Consultores, el 53% desaprobó la gestión del presidente de la República, Yamandú Orsi, mientras que el 26% la aprobó y el 20% se mantuvo en una posición neutral.