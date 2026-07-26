El gobierno monitorea la situación de los uruguayos refugiados a causa de los incendios en España

Tras una instrucción del presidente Yamandú Orsi, el embajador de Uruguay en territorio español visitará un refugio en el que se encuentran una decena de compatriotas afectados por el avance del fuego.

En España, los incendios forestales que afectan Madrid, Ávila, Toledo y Castellón ya han arrasado casi 80.000 hectáreas y provocado la evacuación de unas 110.000 personas. Entre los evacuados hay, al menos, una decena de uruguayos, según indicaron a la diaria fuentes de la Cancillería.

Este domingo, el presidente de la República, Yamandú Orsi, instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la embajada de Uruguay en España, a monitorear la situación de los ciudadanos uruguayos y, en caso de ser necesario, prestarles asistencia. Con ese cometido, el embajador Bernardo Greiver visitará este lunes a los uruguayos que se encuentran en un refugio debido a los incendios.

Los dos incendios más grandes están en la provincia de Ávila y la comunidad de Madrid. Entre ambos suman unas 90.000 personas evacuadas o confinadas. En Madrid hay más de 40 casas destruidas y otras 300 muy afectadas, consignó elDiario.es.

El presidente español, Pedro Sánchez, anunció este domingo que el Consejo de Ministros declarará los territorios afectados por los incendios como “zona gravemente afectada por emergencias de protección civil”, lo que permitirá dirigir a ayudas estatales para su reconstrucción.

“Todo el Estado, todas las administraciones, están poniendo todos los recursos de forma coordinada para una eficaz respuesta ante los incendios y para el acogimiento de personas evacuadas y confinadas”, afirmó el mandatario español en X.