Uruguay expresó preocupación por las declaraciones de Daniel Ortega, quien afirmó que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”

A través de una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno uruguayo expresó este domingo su preocupación por “las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que ponen en duda la continuidad de las elecciones nacionales en ese hermano país”. “Reafirmamos nuestra posición de que el pueblo nicaragüense pueda ejercer su derecho soberano a través de elecciones libres, plurales y periódicas de conformidad con sus normas constitucionales y los principios que guían la integración regional”, manifestó el gobierno encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, en el comunicado de la cancillería.

Ortega, partícipe de la revolución sandinista en 1979, afirmó la semana pasada que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. El mandatario, de 80 años de edad, está en el poder de manera ininterrumpida desde 2007; desde febrero de 2025 comparte el cargo de presidente con su esposa, Rosario Murillo.

El Partido Colorado (PC) primero y el Partido Nacional (PN) después emitieron días atrás sendas declaraciones en rechazo a las declaraciones de Ortega. El Comité Ejecutivo Nacional del PC repudió “la decisión del régimen de Daniel Ortega de eliminar las elecciones en Nicaragua, consumando un nuevo y gravísimo ataque contra la democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense” y afirmó que en el país centroamericano “no existe una democracia, sino una dictadura de carácter totalitario que ha desmantelado sistemáticamente la separación de poderes, perseguido a la oposición política, silenciado a la prensa independiente, encarcelado y expulsado a disidentes y violado de forma reiterada los derechos humanos”. Asimismo, el PC exhortó al gobierno uruguayo a denunciar la situación ante la Organización de los Estados Americanos.

Por su parte, el PN condenó “en los términos más enérgicos las recientes declaraciones del dictador nicaragüense”, en referencia a Ortega, y señaló que “este hecho no es más que una perla más en el collar de contumaces violaciones a los derechos humanos que se vienen perpetrando en Nicaragua desde el año 2021”. “Condenamos al gobierno de Nicaragua y así esperamos que lo haga también el gobierno de nuestro país, por estas actitudes y declaraciones totalitarias que no garantizan la libertad y la libre expresión de su pueblo”, expresó el principal partido político de la oposición.