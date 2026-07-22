Partido Colorado solicitó al gobierno que denuncie ante la OEA la situación que atraviesa Nicaragua

Desde el CEN colorado sostienen que el anuncio del copresidente Daniel Ortega, que dijo que no se celebrarían nuevas elecciones en el país centroamericano, constituye “un golpe directo a las libertades civiles y políticas”

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado difundió un comunicado este miércoles en el que manifiesta su “más enérgico repudio” ante la decisión del copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de “eliminar las elecciones” y solicita al gobierno de Yamandú Orsi a que denuncie ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la situación que atraviesa el país centroamericano.

Esta semana, durante un acto celebrado en Managua, la capital Nicaragua, Ortega anunció la supresión del acto eleccionario. “Aquí no volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno”, sostuvo el mandatario del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que comparte la conducción política del país con su esposa, Rosario Murillo.

A sus 80 años de edad, Ortega acumula casi dos décadas en el poder en Nicaragua, luego de salir victorioso en las elecciones celebradas en su país en 2007 y lograr mantenerse en el poder mediante una seguidilla de decisiones que fueron cuestionadas por diferentes actores de la comunidad internacional. Entre otros, la Organización de las Naciones Unidas, cuyo alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, repudió las últimas declaraciones del mandatario, según informó la cadena alemana Deutsche Welle.

En efecto, el CEN colorado considera que con sus últimas declaraciones Ortega ratificó un hecho que se “viene denunciando desde hace años” y que apunta a la existencia de “una dictadura de carácter totalitario que ha desmantelado sistemáticamente la separación de poderes, perseguido a la oposición política, silenciado a la prensa independiente, encarcelado y expulsado a disidentes y violado de forma reiterada los derechos humanos” en el país centroamericano.

Agregó en la misiva que “la supresión de las elecciones representa la negación absoluta de la soberanía popular y del derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes”, y que el anuncio de Ortega no es sino “un nuevo episodio de persecución contra quienes piensan distinto” y “un golpe directo a las libertades civiles y políticas” de los y las nicaragüenses.

En esta línea, los integrantes del CEN colorado extendieron su solidaridad a la población del país centroamericano, con particular atención a “los presos políticos, los exiliados, los líderes democráticos perseguidos y todos aquellos que continúan defendiendo la libertad frente a la opresión”. Es así que reivindicaron “la defensa irrestricta de la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en toda América Latina”, y sostuvieron que “ningún régimen autoritario podrá legitimar la supresión de las libertades ni acallar para siempre la voluntad de un pueblo que aspira a vivir en libertad”.

En consecuencia, exhortaron al gobierno uruguayo a denunciar ante la OEA la situación descrita. “La democracia no se negocia. La libertad no se extingue por decreto. Nicaragua volverá a ser libre”, concluye el comunicado.