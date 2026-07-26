Allanamientos nocturnos: dirigentes del FA ven la propuesta de Alianza País como “inútil”, “innecesaria” y “oportunista”

El exsenador del MPP e integrante de la Mesa Política del FA Charles Carrera dijo que “para sentarse a dialogar” es necesario que primero haya “gestos” como, por ejemplo, que el PN acompañe la Rendición de Cuentas.

Luego de que la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, se expresara a favor en el Parlamento de habilitar los allanamientos nocturnos para combatir al narcotráfico, dirigentes del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado manifestaron su intención de seguir “insistiendo” con ese planteo, que ya fue rechazado dos veces en consultas populares. El sábado, en el marco del [congreso nacional de Alianza País, el senador nacionalista y líder de ese sector, Javier García, anunció que le pidió al también senador nacionalista Carlos Camy –quien impulsó el último plebiscito– que comience una nueva etapa de conversaciones con el resto de los partidos políticos para ver si es posible alcanzar un acuerdo para “modificar la Constitución”.

La exvicepresidenta de la República Lucía Topolansky fue consultada el sábado en rueda de prensa sobre la propuesta del PN y, si bien dijo que prefería no meterse en los “detalles” de lo que se propone, expresó: “No es que ‘hago esto y tengo la varita mágica’, porque ellos vienen de gobernar cinco años y esta realidad [en referencia al aumento de los homicidios] no empezó el 1º de marzo de 2025”.

El senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta, uno de los representantes del oficialismo en los Encuentros por Seguridad, dijo a la diaria que “hay una profunda irresponsabilidad en el PN” con relación a este tema. Brenta hizo énfasis en dos hechos puntuales: una columna de opinión del exministro del Interior Nicolás Martinelli publicada este domingo en El País, en la que se señala que el “verdadero problema” del Ministerio del Interior no está en los recursos, en las leyes o en las cifras, sino en la conducción, y, por otro lado, el pedido de García de volver a discutir los allanamientos nocturnos, luego de que “ya se consideró varias veces esa posibilidad”.

“Me parece que lo que muestra el PN es una actitud totalmente errática en materia de seguridad”, afirmó Brenta. “Lo que revela esto es lo que fue la gestión del PN en materia de seguridad, que fue un absoluto fracaso”, agregó.

Sobre el posible diálogo entre el FA y la oposición por este tema, a raíz del planteo de García, Brenta dijo que eso “es para la tribuna”. “Yo creo que si vamos a discutir temas de seguridad, me parece que hay que discutir desde una mirada mucho más integral y no desde una mirada aislada”, apuntó.

Para el senador suplente del FA Rafael Michelini, quien también participó en los Encuentros por Seguridad, el mecanismo del allanamiento nocturno es “inútil e innecesario” y advirtió que “la oscuridad podría llevar a que se generen situaciones que pongan en riesgo a la Policía, lo cual no es lógico”. En diálogo con la diaria, Michelini sostuvo que, “con tecnología e inteligencia, a las personas las podés ubicar y formalizar sin ningún tipo de problema”.

“Nosotros tenemos una Policía potente que atrapa a los delincuentes, si no, no tendríamos 17.000 presos. El problema está en el antes de la Policía, en cómo evitamos que se cometan los delitos y luego cómo reintegramos a la sociedad a las personas que han delinquido”, resaltó.

Sebastián Valdomir: “Oportunista” y “contradictoria”

Por su parte, el diputado del FA Sebastián Valdomir dijo a la diaria que le “sorprende” que algunos dirigentes del PN cuestionen al FA cuando se plantea modificar algunos artículos de la ley de urgente consideración bajo el argumento de que eso fue laudado por la ciudadanía en el referéndum de 2022, dado que “ahora es al revés”. “Si yo no recuerdo mal, hace menos de dos años hubo una propuesta de reformar la Constitución mediante un plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos y eso no lo llevó la ciudadanía”, subrayó. “Uno no sabe si es oportunismo [o] si es que el argumento solo vale cuando lo usan ellos”, añadió.

Valdomir reconoció que la situación de seguridad “está difícil”, pero afirmó que “de ahí a empezar a tirar propuestas al voleo, y más esto que fue rechazado por la población hace menos de dos años, me parece que es un poco mucho”. A su entender, la propuesta de Alianza País es “muy oportunista y contradictoria con lo que ellos mismos pregonan en el Parlamento”.

El exsenador del Movimiento de Participación Popular e integrante de la Mesa Política del FA Charles Carrera dijo a la diaria que a la interna de la fuerza política “no se ha conversado nada” sobre el tema. Afirmó que en este momento la preocupación está en “lograr que se vote la Rendición de Cuentas, en la que hay un conjunto de artículos que lo que hacen es fortalecer el presupuesto del Ministerio del Interior”.

Con respecto a la intención del PN de dialogar con el FA sobre la eventual habilitación de los allanamientos nocturnos, Carrera dijo que “para sentarse a dialogar” primero es necesario “exigir gestos”; en ese sentido, consideró que “en este momento el principal gesto que uno le tiene que pedir al PN es que se vote la Rendición de Cuentas”. “Si están preocupados con los temas de seguridad, allí hay una serie de capítulos que refieren justamente al refuerzo que se hace en materia de infancia y adolescencia, en educación, en seguridad”, concluyó.