Desaprobación de la gestión de Orsi es de 53% y mayor en Montevideo, según encuesta de Equipos

La evaluación del presidente registra un saldo neto de -27, seis puntos más de rechazo que en la medición de abril.

Entre el 23 de junio y el 8 de julio, Equipos Consultores midió la evaluación del presidente de la República, Yamandú Orsi. Según los datos recabados, 53% de los encuestados desaprobó la gestión del mandatario, 26% lo aprueba y 20% se mantuvo en una posición neutral, lo que arroja un saldo neto de -27.

El saldo negativo, que en febrero se ubicaba en -7, dio un salto en la medición de abril hasta alcanzar -21 y se profundiza levemente dos meses después. En junio de 2025, a tres meses de asumir, el saldo positivo era de 23.

La encuesta, dada a conocer en Subrayado, también midió la evaluación de los encuestados según su voto en el balotaje de 2024. A diferencia de la encuesta anterior, cuando la desaprobación de los frenteamplistas creció 15 puntos, esta vez, el nivel de desaprobación se explica principalmente por el incremento entre los votantes de la oposición: de 72% a 82%. Entre los votantes frenteamplistas, la desaprobación mantuvo niveles similares, de 28% a 29%, y la aprobación creció tres puntos, alcanzando 48%.

Por otro lado, los encuestados de Montevideo son más críticos con la gestión del presidente que los del interior del país. La desaprobación en Montevideo es de 57% frente a un 49% en los departamentos del interior, donde hay un 22% que es neutral, un 2% que no respondió y un 27% que aprueba la gestión.

En comparación con otros presidentes a esta misma altura del período de gobierno, la desaprobación de Orsi solo es superada por la que registraba el expresidente nacionalista Luis Alberto Lacalle Herrera en 1991 (55%), aunque el saldo neto negativo de este era 11 puntos mayor. Por su parte, el saldo neto negativo de Orsi es similar al que registraba el expresidente colorado Julio María Sanguinetti en 1995 (-24%). Por otro lado, en junio de 2021, el expresidente nacionalista Luis Lacalle Pou mantenía un saldo positivo de 27 puntos.