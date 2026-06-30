Cancillería uruguaya felicitó a Keiko Fujimori por su victoria electoral en Perú

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó al próximo gobierno peruano que encabezará la ultraderechista su “compromiso de continuar profundizando los lazos bilaterales de cooperación” en pos de “la integración regional”

Este lunes 29 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú contabilizó el total de las actas electorales en el marco de la elección presidencial que, en la segunda vuelta del 7 de junio, enfrentó a la candidata ultraderechista Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez. El conteo se extendió durante 22 días. Una vez finalizado el escrutinio y en línea con lo que la hija del fallecido expresidente y exdictador Alberto Fujimori ya daba por hecho, la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos –un total de 9.223.396– y se convertirá en la nueva presidenta de Perú.

Fujimori, que perdió las elecciones en tres intentos previos, esta vez se impuso ante su rival de Juntos por el Perú, que cosechó el 49,865% de las adhesiones y consolidó un total de 9.173.755 sufragios. Así, la diferencia entre ambos candidatos fue de un estrecho margen representado por casi 50.000 votos.

En ese marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay emitió un comunicado para congratular a Fujimori “por su victoria en la segunda vuelta electoral en Perú de acuerdo con los resultados finales de la ONPE”.

En su misiva, la cancillería expresó al próximo gobierno peruano su “compromiso de continuar profundizando los lazos bilaterales de cooperación con la hermana República del Perú en beneficio de los respectivos pueblos y de la integración regional”.

“Esperamos la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”, escribió Fujimori en X cuando se conocieron los resultados.