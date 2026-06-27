Perú: Fujimori da por hecho que será presidenta y Sánchez busca alianzas legislativas “para recuperar la democracia”

Keiko Fujimori, el 24 de junio, en su sede de campaña en el distrito de San Borja, Lima.

Las autoridades electorales rechazaron recursos de nulidad de Juntos por el Perú y se proponen proclamar un ganador oficial de la segunda vuelta la próxima semana.

“Vamos a hacer obras, a construir escuelas, y vamos a trabajar juntos por la paz, el orden y el desarrollo del país”, afirmó la candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori, que encabeza el recuento de votos oficial de la segunda vuelta. Un gobierno suyo logrará que el Estado “vuelva a funcionar”, afirmó la dirigente derechista el jueves, cuando comenzó el conteo final de votos, región por región.

Algunos de los más de 60 Jurados Electorales Especiales que tiene Perú comenzaron a proclamar ese día sus resultados oficiales. Se prevé que este proceso continúe hasta la semana que viene, y que el viernes 3 de julio se proclame un ganador de la elección que enfrentó a Fujimori, de Fuerza Popular, con Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

De visita en una escuela del sur de Lima, Fujimori agradeció a los votantes, prometió más seguridad pública y dijo que la elección “ya terminó” y es momento de gobernar.

Si bien tanto su partido como el de Sánchez presentaron recursos para que se anularan los votos de algunos circuitos, esos pedidos no parecen prosperar, al menos los de Juntos por el Perú, que son los que podrían dar vuelta la votación. Este partido reclamó la anulación de votos emitidos en el extranjero, que fueron los que le permitieron a Fujimori pasar al primer lugar, con 50,12% de los votos frente a 49,87% de Sánchez, según datos preliminares.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundadas estas solicitudes de anulación, y su presidente, Roberto Burneo, descartó que se haya cometido fraude o que este se encuentre “en desarrollo” durante el recuento, como denunció públicamente Sánchez.

“Descartamos cualquier narrativa de fraude. No solamente de ahora, sino en todo el proceso electoral. Ha habido incidencias como en todo proceso, complicaciones; [las elecciones] han sido muy complejas. Pero fuera de eso no hay ningún fraude que nosotros hayamos podido detectar. Hemos sido muy claros en que cualquier imputación de fraude, cualquier pedido de nulidad, tiene que tener un estándar probatorio adecuado porque estamos hablando palabras mayores”, dijo Burneo, según citó el diario El Comercio.

Sobre un recurso para invalidar 1.751 mesas de votación en Lima, el JNE concluyó que es “inverosímil” que los miles de votantes de esos circuitos hayan coordinado para alterar los resultados o que las firmas en las actas electorales hayan “sido falsificadas sin que ninguno de ellos haya formulado objeción alguna pese a que los documentos son de público acceso”.

Afirmó que también tendrían que haber participado en un fraude de este tipo fiscalizadores del JNE, así como funcionarios de otras instituciones estatales que controlan el proceso y también los observadores electorales extranjeros.

Los observadores de la Unión Europea manifestaron que no encontraron “indicios de manipulación intencionada en ninguna etapa del proceso” y llamaron “a las partes interesadas” a que “respeten el resultado del proceso electoral y la voluntad del electorado”.

Mientras se contabilizan los votos, Sánchez se reunió con dos excandidatos a la presidencia que participaron en la primera vuelta electoral, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, y también con diputados y senadores electos por sus organizaciones políticas, para establecer una alianza en el Congreso.

El líder de Juntos por el Perú lo anunció en sus redes sociales. “Hoy realizamos gran encuentro unitario [...] junto a López Chau, Ricardo Belmont, al lado de nuestros partidos políticos y diputados/senadores electos”. Afirmó que el objetivo es “recuperar la democracia”.

Según informó el diario peruano La República, los dirigentes que participaron en la reunión no aclararon todavía si se proponen llegar a acuerdos legislativos puntuales en determinadas áreas o establecer una alianza más permanente a partir de que asuma el nuevo Congreso, el 26 de julio.