Fecovi respalda la exoneración del IVA para cooperativas de vivienda, pero señala que “no se especifica cómo se va a reglamentar”

Desde la federación apuntan que la redacción del artículo de la Rendición de Cuentas que dispone el cambio tributario es “muy ambiguo” en cuanto a su implementación.

Aunque el oficialismo todavía no ha asegurado los dos votos que precisa de la oposición para aprobar en general la Rendición de Cuentas, lo cual habilitaría la discusión en particular de los cientos de artículos del proyecto presupuestal, algunos planteos incluidos en la iniciativa ya han recibido, en principio, el visto bueno de la oposición. Un ejemplo es la exoneración de IVA para los materiales de construcción que utilizan las cooperativas de vivienda, medida dispuesta en el artículo 356.

Con el objetivo de “reducir el costo de construcción para las cooperativas de vivienda”, el Poder Ejecutivo propone otorgar a las cooperativas de vivienda “un crédito por el impuesto incluido en las adquisiciones de bienes y servicios destinadas a los costos directos de construcción que integran las obras del proyecto cooperativo”. En el artículo se señala que “solo se admitirá la devolución del impuesto incluido en aquellos bienes o servicios incorporados directamente a la obra civil”.

Por otra parte, se agrega que, a través de la reglamentación de la ley, el Poder Ejecutivo “establecerá las condiciones que deberán cumplir los proyectos y las cooperativas de vivienda a los efectos de poder acceder al crédito”; también tendrá la potestad de “fijar límites por proyecto cooperativo para acceder al beneficio”.

Al tratarse de un reclamo histórico del movimiento cooperativo, la inclusión de este artículo en la Rendición de Cuentas ha sido valorado de manera positiva por las organizaciones sociales. Días atrás, la Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo (Fecovi) concurrió a la comisión de la Cámara de Diputados que tiene a estudio el proyecto presupuestal y manifestó su respaldo al artículo.

En diálogo con la diaria, la presidenta de Fecovi, Mariana Galván, dijo que se trata de “un tema de justicia tributaria”, ya que actualmente el Estado exonera de IVA a los “desarrolladores privados” que construyen bajo el régimen de vivienda promovida. “Por un tema de justicia tributaria y por principio de igualdad, sería lo más lógico que se votara a favor”, subrayó.

No obstante, Galván apuntó que, con la redacción actual, el artículo “está muy ambiguo”, dado que “no se especifica cómo se va a reglamentar, por ejemplo, ese crédito para la devolución del IVA a las cooperativas”. “Habría que tener un diálogo con el Ministerio [de Vivienda y Ordenamiento Territorial] y los demás actores para ver cómo se va a dar esa reglamentación”, agregó.

Las autoridades del ministerio aún no comparecieron ante el Parlamento para defender el artículo en cuestión; la instancia está prevista para el próximo viernes.

Se espera que haya una disminución de la cuota

Desde Fecovi han señalado que la exoneración de IVA permitirá una disminución del valor de tasación de los inmuebles, lo cual, a su vez, permitirá reducir el gasto que hace el Estado cada vez que otorga un préstamo para obras de construcción de cooperativas de vivienda. Asimismo, se apunta que el menor costo de las viviendas redundaría en cuotas de amortización más bajas para los cooperativistas.

Del mismo modo, en la fundamentación del artículo, el gobierno ha señalado que “la aplicación de IVA para las compras que realizan las cooperativas aumenta el costo de construcción de las viviendas que construyen, lo que aumenta el valor de tasación y, con ello, la cuota a pagar por los cooperativistas”. Por eso mismo, se sostiene que la medida “permitiría reducir los costos que tienen que afrontar estos hogares por su vivienda, así como la necesidad de acceder a subsidios en la cuota”.

Con respecto al costo de la medida, Galván recalcó que, si bien “el Estado deja de recaudar por un lado”, por el otro “tiene que darles a las cooperativas menos dinero a la hora de los préstamos”. “La gente va a poder pagar la cuota sin pedir ese subsidio, que no se devuelve; o sea, por ese lado también va a haber una baja del costo para el Estado”, sintetizó.

Con todo, la presidenta de Fecovi señaló que la organización también pretendía que se exonerase de IVA a los institutos de asistencia técnica, que asesoran en las obras de construcción, y las tareas de refacción. “Tenemos cooperativas de más de 40 años que tienen que refaccionar y esos materiales llevan un costo; eso no está contemplado”, mencionó.