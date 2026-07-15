Director de la ANV por el PN destacó “espíritu positivo” de artículo de la Rendición de Cuentas y criticó declaraciones de Bianchi

Alfonso Lereté le propuso al presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado, “mantener un encuentro de valoración” sobre la exoneración de IVA a las cooperativas de vivienda, incluida en el proyecto presupuestal.

El excandidato a la Intendencia de Canelones por el Partido Nacional (PN) y actual director de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) en representación de la oposición, Alfonso Lereté, le envió este martes dos cartas de su puño y letra al presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, según informó en primera instancia El Observador. Las dos misivas versan sobre el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, actualmente a estudio de la Cámara de Diputados.

En la primera carta, a la que tuvo acceso la diaria, Lereté aborda de arranque la reciente decisión de la Coalición Republicana –integrada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente– de no acompañar en general la Rendición de Cuentas. “Es público que ya se tomó en el ámbito parlamentario una postura sobre la próxima Rendición de Cuentas, por tanto, respetamos el accionar de nuestro cuerpo de legisladores”, señaló.

Dicho esto, comunicó su voluntad de “transmitir dos aspectos”, en vista de que dentro del PN conviven, “en distintos roles, legisladores, intendentes, ediles departamentales, alcaldes, concejales e integrantes en la minoría de los directorios de las empresas del Estado”.

En primer lugar, Lereté se refiere al artículo 356 del proyecto presupuestal, que autoriza al Poder Ejecutivo a exonerar a las cooperativas de vivienda del pago de IVA en la compra de materiales de construcción. “En mis nueve meses de gestión, y con 12 departamentos recorridos y varias cooperativas de vivienda en construcción que visitamos, este tema impositivo estuvo en el elevado porcentaje de las reuniones”, destacó, y aseguró que las cooperativas “lo ven como algo favorable”.

Si bien advierte que el artículo “es un tanto laxo” en su redacción, Lereté afirma que la iniciativa incluida por el Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas “tiene un espíritu positivo”. Y agrega que, “en términos de política de Estado en materia de vivienda, este artículo sería una continuación del histórico reclamo del 2% que nuestro gobierno de Luis Lacalle Pou otorgó en 2022, con alcance desde 2020, lo que implicó una rebaja a las cooperativas de viviendas en cuanto a las escrituras del 7% al 2%, lo que repercutió significativamente en una baja en la cuota”.

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En segundo lugar, Lereté planteó en la carta enviada a Delgado la posibilidad de “poder mantener un encuentro de valoración” sobre el artículo 356. El jerarca de la ANV sugiere que dicho ámbito esté compuesto por los legisladores, intendentes, ediles, alcaldes y directores de organismos públicos en representación del PN.

“Este intercambio no busca cambiar ninguna postura, simplemente valorar, ya que el artículo 356 de la Rendición de Cuentas, que hace referencia a las cooperativas de vivienda, tiene un corte transversal en todos los niveles de gobierno: los intendentes facilitan predios de sus carteras de tierras, los ediles aprueban enajenaciones, los alcaldes valoran en su territorio la pertinencia de cada proyecto, el Parlamento decide si habilita la eventual exoneración y nosotros convivimos a diario con las cooperativas”, resaltó Lereté.

“Profundo desacuerdo” con Graciela Bianchi

La segunda carta, a la que también accedió la diaria, es un complemento de la primera y aborda un episodio puntual que tuvo lugar el pasado jueves durante la conferencia de prensa en la que la Coalición Republicana anunció que no votará la Rendición de Cuentas: el pedido de Graciela Bianchi de “cerrar TV Ciudad”, en respuesta a una pregunta de un periodista del canal municipal.

“Como periodista y docente con 36 años de trayectoria, he hecho de la libertad de prensa uno de los pilares fundamentales de mi formación y práctica”, afirma Lereté, previo a manifestar su “profundo desacuerdo con las declaraciones realizadas” en la conferencia de prensa, “en las cuales se aludió a un medio de comunicación en particular y a su eventual cierre”.

Sin nombrar directamente a Bianchi, Lereté afirmó que “la desaparición de un medio nunca puede ser una solución, pues atenta contra la pluralidad democrática y el sustento de trabajadores del sector”. “Como integrante de un partido que tiene como una de sus banderas históricas la defensa de la libertad, creo fundamental mantener una postura de absoluto respeto hacia el rol del periodismo y la estabilidad de quienes lo hacen posible, independientemente de las diferencias circunstanciales que podamos tener con la gestión de cualquier medio”, agregó.