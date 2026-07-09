La Coalición Republicana anunció que no votará en general la Rendición de Cuentas

Durante la conferencia de prensa de la Coalición Republicana, el 9 de julio, en el edificio anexo del Palacio Legislativo.

El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente afirmaron que hasta ahora hay “un mal gobierno, sin liderazgo y sin rumbo, y con importantes retrocesos en distintas áreas”.

Sobre el mediodía de este jueves, a menos de 24 horas de la comparecencia ante el Parlamento del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, la Coalición Republicana anunció mediante un comunicado que no votará en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo.

En la declaración, los partidos Nacional, Colorado e Independiente afirman que el primer año del gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi “se caracterizó por la falta de un rumbo definido, la inacción, los muy pobres resultados y un marcado retroceso en las áreas más importantes para la sociedad”. En particular, los partidos de la oposición resaltaron “el incumplimiento del compromiso de crear 2.000 nuevos policías y el aumento de la carga impositiva echaron por tierra dos de sus principales compromisos electorales”.

Asimismo, cuestionan las proyecciones presentadas por el equipo económico en el presupuesto quinquenal, de las cuales “queda poco y nada”. “El crecimiento fue muy inferior al proyectado, la inversión permanece estancada y las señales enviadas por el Poder Ejecutivo resultan preocupantes para revertir ese lento ritmo”, se señala en la declaración.

Para la Coalición Republicana, a la “hora de pasar raya a este primer año de gobierno” se concluye que “ha sido un mal gobierno, sin liderazgo y sin rumbo, y con importantes retrocesos en distintas áreas”. Se trata de “un gobierno desnorteado, desordenado y lento”, que “tiene vocación por la destrucción, mira permanentemente hacia el pasado, pero no construye esperanza ni progreso”.

Por estos y otras razones, nacionalistas, colorados e independientes –que juntos reúnen 47 votos en la Cámara de Diputados– informaron que no acompañarán la Rendición de Cuentas en general, si bien puntualizan que se reservan “para la discusión en particular la presentación de propuestas y modificaciones que contribuyan a mejorar la ley y lograr avances en diferentes áreas de la sociedad”.

No obstante, para la etapa de la votación en particular –esto es, cada uno de los 366 artículos del proyecto– primero debe aprobarse en general la iniciativa.

El año pasado, el Presupuesto quinquenal sí tuvo el apoyo de algunos diputados de la Coalición Republicana, que votó dividida.

De este modo, el Frente Amplio, que no tiene mayoría en la cámara baja, deberá negociar con los dos diputados de Cabildo Abierto –como sucedió en la instancia del Presupuesto quinquenal– o con los dos diputados de Identidad Soberana para aprobar el proyecto.