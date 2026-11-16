Oliver Blanco afirmó que “el futuro político e institucional de la nación corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos”.

Tal como estaba previsto, el presidente de la República, Yamandú Orsi, disertó este lunes en un “desayuno informativo” organizado por Nueva Economía Fórum, bajo el mecenazgo del grupo Salud Asisa y la empresa Solaria, que recientemente firmó un memorándum de entendimiento con el Estado uruguayo para la construcción de dos centros de datos y un parque fotovoltaico en el país.

Al término de su exposición, el mandatario fue consultado por la relación diplomática con Venezuela. Orsi dijo que Uruguay mantiene “relaciones con muchos países del mundo [y] no a todos les pedimos fe democrática”, ya que esto “sería un error”.

No obstante, sostuvo que en la región existe “la facultad de reconocer” cuando “es un régimen que funciona de forma democrática y cuando no”, aunque eso “no quiere decir que rompamos relaciones”.

Apuntó que, desde la campaña electoral, su posición con respecto a Venezuela es que “no funcionaba como una democracia”. El mandatario opinó que en ese país “tiene que haber una hoja de ruta” que debe culminar “con elecciones libres y transparentes”. “Si el gobierno actual de Venezuela establece, a partir de la autoridad que tiene –sin duda, real– Delcy [Rodríguez], una hoja de ruta, creo que ahí podemos dar un salto, incluso hasta en nuestra gestualidad”, expresó.

El presidente consideró que sería “muy buena cosa” que se defina esa hoja de ruta y se convoque a elecciones en las que no solo se presente María Corina Machado como principal referente de la oposición, sino que también tienen que hacerlo otros. Por encima de eso, dijo que la relación “no puede basarse solo en la conveniencia económica” o en una “diplomacia que solamente se apoya en lo mercantil”.

Al rato, las declaraciones de Orsi fueron tildadas de “injerencistas” por el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela, Oliver Blanco. “Venezuela desestima por injerencistas las declaraciones del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y reafirma que el futuro político e institucional de la nación corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos”, escribió el canciller venezolano en X.

Blanco, quien asumió el puesto a finales de octubre, afirmó que “el respeto mutuo, la igualdad soberana y la cooperación entre nuestros países constituyen las bases para un diálogo constructivo que contribuya a la paz, la estabilidad y la integración latinoamericana”, por lo que “la agenda de un presidente debe estar signada por la atención de los asuntos de su población y el desarrollo de su país”.

“Venezuela continuará avanzando en sus asuntos en pleno apego a la voluntad de su pueblo”, remató Blanco, un dirigente no asociado al chavismo y que supo desempeñar un rol de asesor en el partido opositor Acción Democrática.

Blanco asumió en sustitución de Félix Plasencia, quien ha sido designado director de Asuntos Internacionales de Presidencia. Semanas atrás, Plasencia también cuestionó al canciller uruguayo, Mario Lubetkin, por comentarios sobre la situación política en Venezuela.