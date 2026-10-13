Canciller venezolano calificó las declaraciones de Lubetkin sobre su país como “una intromisión inadmisible”

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay dijo que “nada ha cambiado” en términos de relaciones diplomáticas y se refirió a Delcy Rodríguez como una presidenta “ilegítima”.

En declaraciones a Folha de São Paulo, a dos semanas de la segunda vuelta entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, abogó por que las elecciones sean “limpias, transparentes, democráticas y pacíficas, como ha ocurrido en todos los países de la región”. “Luego, naturalmente, el pueblo brasileño elegirá a quien considere mejor, y trabajaremos con quien gane, como política de Estado”, expresó.

Consultado sobre si existe algún riesgo de “injerencia externa” en el proceso electoral, el ministro de Relaciones Exteriores manifestó: “Esto ha ocurrido en otros países, así que debemos estar muy atentos”.

Acerca de la postura de Bolsonaro, candidato del Partido Liberal y primogénito del expresidente Jair Bolsonaro –condenado por participar en un intento de golpe de Estado–, con relación al Mercosur, Lubetkin señaló que dejar el bloque regional “no es fácil”. Mencionó que “existen demasiados acuerdos interconectados en el ámbito empresarial, lo que causaría pérdidas significativas para la economía brasileña”. “Hay demasiados mecanismos que impiden una salida tan rápida”, subrayó.

“Espero que, si este señor es elegido para presidir Brasil, cuando empiece a gobernar se dé cuenta de que muchas de las afirmaciones hechas durante la campaña electoral resultan poco prácticas una vez que se asume el cargo”, declaró el canciller al medio brasileño. Y agregó: “Objetivamente, Brasil pierde. No es que Brasil solo y sin el resto de la subregión sea más fuerte; es más débil”.

En el marco de la campaña electoral, Flávio Bolsonaro expresó su intención de que Brasil “se libere” de las “amarras” del Mercosur y pueda tener más margen para negociar de forma unilateral tratados comerciales con otros países.

“Hubo elecciones que cuestionamos”, reiteró Lubetkin

Por otra parte, consultado sobre la situación política en Venezuela y el nuevo vínculo de Caracas con Washington, Lubetkin consideró que “nada ha cambiado” en cuanto a las relaciones diplomáticas. “Para nosotros, la solución para Venezuela es muy clara: que haya elecciones, que alguien gane, que un tribunal independiente confirme que María o José ganaron, y 15 minutos después, estableceremos relaciones diplomáticas con el legítimo vencedor de una elección democrática”.

“Hubo elecciones que cuestionamos. De ellas surgió un presidente que ahora, además de todo lo demás, está encarcelado en Estado Unidos [en referencia a Nicolás Maduro], y de ese presidente surge otro igual de ilegítimo”, expresó el ministro, en referencia a Delcy Rodríguez.

Los dichos de Lubetkin ameritaron una rápida respuesta de su par venezolano, Félix Plasencia. En su cuenta oficial de X, el canciller del gobierno de Rodríguez afirmó que Venezuela “rechaza las visiones vetustas y arrogantes que irrespetan la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y que nada tienen que ver con el proceso de transformación que adelanta Venezuela mediante el diálogo político para la convivencia democrática”. “Declaraciones y posturas de este tenor constituyen una intromisión inadmisible. El futuro de Venezuela será definido por su pueblo, en estricto apego a su Constitución y a su ordenamiento jurídico”, agregó.