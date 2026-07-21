La administración Trump pidió inmunidad para Delcy Rodríguez en una demanda presentada por tres ciudadanos estadounidenses

Delcy Rodríguez durante una visita a un campamento provisional en La Guaira, el 1° de julio, tras los terremotos que azotaron a Venezuela.

Mientras tanto, la oposición pide que se fije la fecha de elecciones presidenciales y un senador republicano sugirió que se celebren el 24 de julio del año que viene para homenajear a Simón Bolívar y al mandatario estadounidense.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump intervino en una demanda civil para respaldar la inmunidad de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y solicitar que no tenga que comparecer en un caso relacionado con tres estadounidenses que estuvieron encarcelados y presuntamente fueron torturados durante su reclusión en Caracas.

El Departamento de Justicia hizo la solicitud tras el fallo de un juez federal, que concedió 314 millones de dólares en indemnizaciones a tres estadounidenses, Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, por lo que calificó como una “empresa criminal” encabezada por el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, antes de que los hombres fueran liberados en un canje en 2023 a cambio de la libertad de Alex Saab, un empresario calificado desde hace años por funcionarios estadounidenses como el testaferro de Maduro y que estaba a la espera de juicio en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, de acuerdo con lo que informó Associated Press.

El año pasado, los tres estadounidenses demandaron a varios altos funcionarios venezolanos, incluida la ahora mandataria encargada interina Delcy Rodríguez, al afirmar que fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas, descargas eléctricas y golpizas, entre otros tormentos.

El juez Darrin Gayles, de la ciudad de Miami, dictó el martes una sentencia contra Maduro, Saab y otros cinco acusados individuales, así como contra el Cartel de los Soles, una supuesta red de narcotráfico que involucra a altos mandos militares, por no responder a la demanda.

Pero Delcy Rodríguez no fue incluida en el fallo después de que sus abogados comparecieran en abril ante la corte argumentando que, como jefa de Estado reconocida, goza de inmunidad frente a acciones civiles en Estados Unidos, una afirmación que los demandantes impugnan.

La intervención del Departamento de Justicia estadounidense representa un nuevo capítulo en el vínculo entre Washington y Caracas, marcado por el drástico cambio de relaciones entre los países desde la captura y deportación a Nueva York de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Pero al mismo tiempo que la tutela del gobierno de Estados Unidos sobre el venezolano es cada vez más evidente, integrantes de la oposición al gobierno de Delcy Rodríguez están planteando varios reclamos en el contexto de las negociaciones entre las partes que comenzarán el 1° de agosto, contactos que fueron promovidos directamente por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El preludio de estas conversaciones fue el encuentro que tuvieron en Caracas a mediados de junio el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, y la exdiputada Dinorah Figuera, que regresó brevemente a Venezuela luego de casi ocho años en el exilio. Figuera había sido electa presidenta de la Asamblea Nacional en los comicios celebrados en 2015, que fueron desconocidos en ese momento por el gobierno que lideraba Nicolás Maduro.

En este contexto, el lunes el dirigente opositor Leopoldo López, quien está exiliado en España desde 2020, pidió la conformación antes del final de este año de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), como paso previo a la realización de elecciones presidenciales.

Venezuela necesita celebrar elecciones cuanto antes y “para poder llegar a esas elecciones necesitamos un nuevo consejo electoral, un nuevo CNE, como lo llamamos en Venezuela”, declaró López durante su participación en un evento organizado por la organización Freedom House en Washington, según lo consignado por AFP.

En la misma línea, este martes los líderes del movimiento político opositor Zulia Humana exigieron a los diputados de la Asamblea Nacional de 2015 –que integran la comisión para lograr la reinstitucionalización del país– gestionar en la conversaciones con el chavismo la renovación de las autoridades del CNE y la definición de un cronograma para la elección presidencial, según lo consignado por el portal venezolano El Pitazo.

“Las fuerzas políticas y sociales que les acompañan estarán vigilantes para que en el mismo mes de agosto se anuncie la fecha de una elección presidencial transparente y confiable, que sentará las bases sólidas para la reconstrucción del país y el restablecimiento de la libertad y la democracia”, indicó Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas entre 2006 y 2007, durante el gobierno de Hugo Chávez, quien integró el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela hasta 2017.

Pero el que fue más allá en los reclamos de elecciones en Venezuela fue el senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno, legislador republicano por el estado de Ohio.

En una publicación en su cuenta de X, Moreno expresó: “El proceso para llegar a unas elecciones en Venezuela es fundamental. ¡Una fecha histórica que se podría elegir es el 24 de julio de 2027, en honor al libertador original, Simón Bolívar! También sería una excelente manera de honrar al libertador moderno, Donald Trump”.

El héroe nacional venezolano Simón Bolívar nació en Caracas el 24 de julio de 1783.