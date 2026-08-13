El secretario de Guerra de Trump anunció que Colombia autorizó operaciones militares conjuntas en su territorio

Pete Hegseth (tercero desde la derecha), con tropas que participan en el ejercicio militar multinacional Panamax 2026 en Ciudad de Panamá, el 13 de agosto.

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, sumó a su país al Escudo de las Américas, la alianza creada por su par estadounidense, Donald Trump, para coordinar acciones contra lo que denomina “narcoterrorismo”, e integrada por gobiernos afines de América Latina.

El ingreso de Colombia fue firmado el miércoles por el ministro de Defensa de ese país, el general retirado Jorge Mora, en Panamá. Allí tuvo sede la reunión de uno de los ámbitos de coordinación de esa alianza, la Coalición contra los Cárteles de las Américas (también llamada A3C).

El secretario de Guerra de Trump Pete Hegseth, que participó en ese encuentro, manifestó: “Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número 19”. Agregó que “a través del recién investido presidente” De la Espriella, Bogotá “ya solicitó que el Departamento de Guerra sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”.

“Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que buscamos en nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal”, dijo Hegseth.

El secretario de Guerra afirmó que, si bien habrá nuevos encuentros de coordinación, “en última instancia, [la alianza] se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente para proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio”.

Según informó el diario bogotano El Espectador, la noticia generó distintas reacciones en ámbitos políticos colombianos. El expresidente Gustavo Petro afirmó: “Colombia sabe más de lucha contra el narcotráfico que los Estados Unidos, por eso no me niego a la colaboración de lucha mundial contra el narco”, pero “eso no significa permiso para que los extranjeros vengan a matar colombianos”.

Por su parte, Iván Cepeda, el candidato presidencial que perdió por un escaso margen en la segunda vuelta electoral de junio, aludió a la doble nacionalidad del nuevo presidente colombiano y dijo que “el ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella pretende entregar nuestro gobierno, nuestro territorio y nuestra soberanía a los intereses estratégicos de Estados Unidos”.

Por el contrario, el expresidente derechista Álvaro Uribe, opinó en su cuenta de X que “la ayuda” de Estados Unidos “en equipos, tecnología e inteligencia para derrotar al narcoterrorismo, contribuye a recuperar la soberanía para nuestro Estado Social de Derecho, que en muchos lugares del país está desplazado por la tortura narcoterrorista”.

En Panamá, Hegseth mantuvo una reunión con los ministros de Defensa y de Interior de Ecuador para “fortalecer la cooperación en seguridad”. El titular de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, dijo que el encuentro fue de carácter reservado y que allí se trataron asuntos de “alto interés nacional” vinculados con la seguridad.

Públicamente, Hegseth felicitó a Ecuador por ser el “primer miembro” de esta alianza y celebró que Honduras y Guatemala aceptaran “participar en operaciones combinadas” contra narcotraficantes en sus territorios.

“Con todos ustedes, Estados Unidos forjará un hemisferio occidental seguro, estable y próspero. No buscamos ni dominación ni dependencia. Solo buscamos [...] una colaboración genuina con sus gobiernos para lograr seguridad, estabilidad y prosperidad”, dijo el secretario de Guerra.