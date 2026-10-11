Lula lideró un acto en San Pablo y convocó a la militancia a convencer a quienes no fueron a votar en la primera vuelta

El mandatario, además, se mostró confiado de que esta semana se vote en el Senado la reforma laboral que termine con la semana de seis días de trabajo por uno de descanso.

A dos semanas del balotaje, que se celebrará el 25 de octubre, en el que, de acuerdo con las encuestas, va varios puntos atrás del candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lideró este domingo un acto de campaña en la avenida Paulista de San Pablo.

Plenamente consciente de que la va corriendo de atrás, el líder del Partido de los Trabajadores remarcó en el discurso que dio ante sus seguidores la necesidad de salir a conversar con la ciudadanía, particularmente con aquellos que no fueron a votar en la primera vuelta del 4 de octubre, en la que Bolsonaro se impuso por aproximadamente dos puntos porcentuales.

Tal como recordó la revista Carta Capital, más de 33,4 millones de brasileños habilitados para votar (21% del total) no acudieron a las urnas, superando el récord anterior de 32 millones, que se había registrado en las elecciones de 2022.

“Tuvimos casi 30 millones de personas que no fueron a votar. Mucha gente mayor de 70 años no votó porque la ley no les exige hacerlo. Entre la abstención y las personas que no acudieron a votar, suman 30 millones. Tenemos la obligación de hablar con aquellas personas que creen que ya no tienen derecho a votar”, dijo Lula, y agregó: “Porque, si esa persona no quiere votar por sí misma, tiene hijos, hijas, nietos, bisnietos y tiene su patria que cuidar. Por lo tanto, tenemos que convencer a la gente”.

En la masiva manifestación en San Pablo, Lula estuvo acompañado por el vicepresidente Geraldo Alckmin, quien está teniendo mayor presencia en esta campaña que en la de la primera vuelta. Pero también estuvieron junto con el mandatario la exministra Marina Silva, el ministro jefe de la Secretaría de la Presidencia, Guilherme Boulos, y los gobernadores reelectos el 4 de octubre, Elmano de Freitas (Ceará), Jerônimo Rodrigues (Bahía) y Rafael Fonteles (Piauí).

En su discurso, Lula también describió propuestas para el que sería su cuarto mandato, centradas en tecnología, industria digital, transición energética y seguridad pública. “Nuestro próximo mandato consiste en llevar a cabo una revolución tecnológica en este país. Tendremos que formar a mucha gente en inteligencia artificial. Tendremos que formar a mucha gente para la nueva industria digital. Tendremos que llevar a cabo la evolución energética. Tendremos que realizar una revolución en la seguridad pública, porque necesitamos garantizar seguridad para el pueblo y prisión para los delincuentes, para que la sociedad pueda vivir tranquila”, declaró.

El mandatario, además, manifestó su confianza en que el pleno del Senado vote el miércoles la Propuesta de Enmienda a la Constitución, que reformará la legislación laboral, eliminando la semana de trabajo de seis días por uno de descanso. “Ya se ha hablado con Alcolumbre [Davi; presidente del Senado] y la fecha de la votación ya está fijada; por lo tanto, lo único que puedo hacer es demostrar que él no tiene el valor de votar en contra de la población. No puede intentar dilatar el proceso para engañar al pueblo después de las elecciones”, dijo Lula refiriéndose al senador Flávio Bolsonaro. “El Partido Liberal tiene que decir si está a favor de los trabajadores o si quiere que sigan trabajando más”, agregó el presidente, intentando pasarle presión al bolsonarismo, que corre con ventaja de cara al nuevo duelo electoral.

La propuesta defendida por Lula, actualmente en trámite en el Senado, plantea acabar con el sistema de seis días de trabajo por uno de descanso y reducir progresivamente la jornada semanal de 44 a 40 horas, sin recorte del salario.