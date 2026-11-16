El diputado de CA Álvaro Perrone dijo que se reunirá con legisladores para definir los próximos pasos a seguir ante la decisión del Congreso de Intendentes, ya que “los autos bajaron” y “cada vez valen menos”.

La reciente resolución del Congreso de Intendentes de mantener los valores de la patente para los vehículos a combustión y establecer nuevas franjas para los eléctricos fue objeto de críticas desde el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA). Al filo del plazo para llegar a una resolución sobre el ajuste anual, los jefes departamentales resolvieron mantener los valores de la alícuota del 5% sobre el valor del mercado sin IVA para los vehículos nuevos y de la alícuota del 4,5% para los usados posteriores a 1992; en el caso de los eléctricos, la alícuota es del 3% para los nuevos y del 2,25% para los usados hasta el 31 de diciembre de 2025.

El diputado del PN Sebastián Andújar dijo que la decisión de los intendentes es “realmente negativa”, dado que la medida “no se ajusta a la realidad, no solo del mercado, sino de las posibilidades económicas que tiene la familia uruguaya, que tiene la capacidad contributiva absolutamente agotada”. En diálogo con el programa 12 PM, de radio Azul, el legislador nacionalista señaló que el hecho de que “se congelen los precios en los vehículos usados, que es un mercado que ha tendido a la baja en los últimos años por la competencia de los eléctricos, es irreal”. A su juicio, se trata de “una decisión bastante injusta desde el punto de vista tributario”. “Creo que a la gente no le cae bien y le molesta porque siente que se le está pidiendo más de lo que puede y que no se aplican por lo menos los elementos de razonabilidad y proporcionalidad que se tendría que aplicar”, expresó.

Según Andújar, “congelar este precio termina siendo un aumento oculto”, debido a que “lo que indica el mercado es que los autos se han depreciado”, ya que “han bajado el usado, el cero kilómetro y hasta dentro de la modalidad eléctrica”.

Por su parte, el diputado del PC Juan Martín Jorge, quien en enero de este año hizo un pedido de informes al respecto, afirmó en el programa Desayunos informales, de Canal 12, que “el sistema es totalmente injusto, anacrónico y no se actualizó”. Dijo que habría que contar con un sistema en el que los valores de la patente se definan “en función del valor real de mercado” y con base en “un valor que ponen arriba de la mesa y no se condice con la realidad”.

En la misma línea, el diputado de CA Álvaro Perrone dijo a la diaria que el precio a pagar por las patentes “debería bajar”, puesto que “mantener los precios”, como hizo el Congreso de Intendentes, “significa aumentar”, ya que “los autos bajaron, cada vez valen menos”. Agregó que “no se explica el porqué de la suba de la patente de los eléctricos”.

Perrone dijo que conversó con Andújar sobre este tema; su objetivo es que este martes haya una reunión entre los legisladores que están en contra de la resolución de los intendentes, para analizar los pasos a seguir. Mencionó, por ejemplo, la posibilidad de analizar la ley que creó al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).

Consultado en relación con otras acciones que los legisladores podrían impulsar, Perrone dijo que en la próxima Rendición de Cuentas se podría establecer que, “si el Congreso de Intendentes va a recaudar más por el aumento de las patentes en los vehículos eléctricos, lo que se puede hacer para compensar es bajar las partidas que el Estado les da a las intendencias”.

El diputado cabildante remarcó que “el problema está en que el Congreso de Intendentes es el que fija los valores de las patentes”, por lo que también se podría revisar, tal como se hizo en el proyecto de ley para reducir el valor de las multas, para “buscar la forma de transparentar cómo se fija el precio de la patente y cuál es el valor del auto”.

El tema de las patentes “es resorte del tributo departamental”

En una conferencia de prensa, el intendente de Florida y actual presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, afirmó que este fue un año “bisagra” con respecto al “ingreso de miles y miles de autos eléctricos al mercado”, lo cual “implica en algún aspecto tener el equilibrio de ser conscientes de que es una nueva realidad, que muchos autos de este segmento pertenecen a gente trabajadora, a gente que ha hecho un esfuerzo para tener ese vehículo en función del costo más bajo de plaza”.

Enciso sostuvo que la resolución “equilibra y trata de compensar esa realidad con algo que es muy claro” y que está vinculado a “un tema de oferta y demanda de un año que ha sido removedor en ese aspecto, por lo que es el peso de esta cuestión del eléctrico frente al mercado en general”.

“Cuando decimos que no aumentamos la patente es porque no se aumentó”, afirmó Enciso. El intendente de Florida dijo que lo que se hizo con los autos a combustión “fue tener la emisión del año pasado como base, sin generar incorporación de lo que puede ser la inflación”. Enciso también llamó a “no olvidar que las proyecciones de los pocos recursos genuinos que tienen las intendencias del interior están vinculados fundamentalmente al ingreso por la patente, que está en nuestros presupuestos”.

Por su parte, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, sostuvo en una rueda de prensa que la decisión de “congelar el precio de la patente de los vehículos a combustión e ir acompasándolo con el de los vehículos eléctricos” fue “acertada”. “Todos los gobiernos departamentales estamos resignando ingresos por concepto de patente”, afirmó, y señaló que “van a estar ingresando por los vehículos a combustión cuatro millones y medio de dólares menos de lo que ingresó el año pasado por emitir exactamente el mismo valor que el año pasado”.

Consultado acerca de las críticas expuestas por los legisladores, Enciso dijo que las opiniones “son todas de recibo”, pero remarcó que “hasta que no cambie la Constitución, el tema de las patentes es resorte del tributo departamental con sus autonomías departamentales”.