La cancillería uruguaya realizó los chequeos y confirmó que no existen impedimentos administrativos ni judiciales para aceptar su designación.

El gobierno colombiano, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, inició las gestiones para designar como embajador ante Uruguay al ginecólogo Amaury García Burgos, cuyo único cargo público ha sido el de superintendente del Subsidio Familiar (1998-2000), puesto al que renunció en medio de acusaciones de corrupción.

El currículum de García Burgos figura en el portal de aspirantes del gobierno colombiano como postulante al cargo de embajador. Entre sus antecedentes profesionales se detalla que ejerce la práctica privada desde 1982 como médico general y, desde 1988, como ginecólogo. Además, en 2021, asumió la presidencia de la Liga Cordobesa contra el Cáncer.

Su pasaje por la gestión pública fue durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana (1998-2002). La Superintendencia del Subsidio Familiar tiene a su cargo la supervisión de las Cajas de Compensación Familiar, que “son personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones”, encargadas de administrar las prestaciones familiares. El medio colombiano Cambio recordó que, en julio del 2000, se denunció que García Burgos y el entonces secretario general de la superintendencia solicitaron dinero a un contratista de una entidad intervenida para pagarle cuentas atrasadas.

En 2003, la Procuraduría General de la Nación confirmó las sanciones de destitución e inhabilitación por cinco años, tras entender que existían pruebas que los comprometían a ambos en la solicitud del dinero. Sin embargo, el 26 de marzo de 2008, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó el archivo del proceso por prescripción.

Además, La Silla Vacía reconstruyó que García Burgos es hermano de la exsenadora conservadora Nora García y tío del senador conservador Marcos Daniel Pineda, pertenecientes a una de las plataformas que apoyaron a De la Espriella en su campaña. El medio colombiano informó que García Burgos tiene una relación directa con el actual presidente colombiano.

La designación de García Burgos se enmarca en una serie de nombramientos de embajadores que no cuentan con carrera diplomática. En Colombia, los embajadores son designados por el presidente.

Fuentes de la cancillería uruguaya señalaron a la diaria que se realizaron las averiguaciones correspondientes y no existe ningún impedimento, desde el punto de vista administrativo ni judicial, para dar el beneplácito a García Burgos como embajador en Uruguay.