El Frente Amplio adhirió a la marcha por Palestina del próximo 8 de octubre

La Mesa Política del FA exhortó al gobierno a “seguir promoviendo en los ámbitos internacionales acciones que posibiliten una solución de fondo al conflicto”

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) resolvió por unanimidad este lunes convocar a la movilización por Palestina que se realizará el próximo 8 de octubre, a partir de las 18.30, desde la explanada de la Intendencia de Montevideo hasta la plaza Independencia.

La marcha es convocada por la Coordinación por Palestina en Uruguay, bajo la consigna “Palestina libre o barbarie”, a tres años de la ofensiva militar israelí en Gaza, iniciada tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. De acuerdo con cifras oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, la ofensiva israelí ha dejado al menos 70.000 personas muertas y la destrucción de buena parte del territorio palestino. La fuerza política se adhirió a la convocatoria, aunque se reservó “el derecho sobre la proclama”, señalaron a la diaria desde la Mesa Política.

En un comunicado, el organismo frenteamplista convocó a participar “en condena al genocidio llevado adelante por el gobierno de Benjamin Netanyahu” y “en adhesión a los millones de personas que en el mundo se movilizan por la paz y en solidaridad con el pueblo palestino”. Asimismo, el FA pidió “el cese inmediato de las agresiones, el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional” en “toda la región, especialmente en Líbano y Cisjordania”, y abogó “por la promoción de una solución de paz duradera, que garantice la existencia de dos estados, basada en las fronteras acordadas en 1967”.

Por otro lado, la Mesa Política exhortó al gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi “a seguir promoviendo en los ámbitos internacionales acciones que posibiliten una solución de fondo al conflicto”. El FA convoca a concentrar el día de la marcha en la avenida 18 de Julio y Germán Barbato.

El año pasado, la fuerza política también adhirió a la convocatoria de la marcha bajo las mismas consignas. En aquella oportunidad, además, pidió “la instalación inmediata de un cordón humanitario que posibilite el ingreso de alimentos y medicación” y respaldó “a los centenares de activistas que implementan acciones para romper el bloqueo”, como la iniciativa de la flotilla Global Sumud.