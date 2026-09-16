“Debemos liquidarlo de una vez”: Congreso de Intendentes pide definir “compensación” ante eliminación de impuesto a semovientes

El intendente de Florida, Carlos Enciso, resaltó en comisión parlamentaria que la definición del tema depende del Ejecutivo, y el senador oficialista Daniel Borbonet adelantó que en “los próximos días” habrá “solución definitiva”.

Este martes la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado recibió a una delegación del Congreso de Intendentes liderada por su presidente, el jefe departamental de Florida, Carlos Enciso. Si bien la comparecencia se dio en el marco del tratamiento de la Rendición de Cuentas, el propio jerarca reconoció en rueda de prensa que en la iniciativa del Poder Ejecutivo “no hay temas que rocen las autonomías municipales o sean complejos” para el órgano que encabeza. Sin embargo, se profundizó en varios temas centrales para la agenda de los jefes comunales: la derogación del Impuesto a los Semovientes y la caminería rural en el marco del fenómeno de El Niño.

Sobre el segundo punto, Enciso dijo que el presidente de la República, Yamandú Orsi, se comprometió a “disparar cuando la emergencia lo amerite” los recursos obtenidos de “entidades financieras multilaterales” -750 millones de dólares- para enfrentar la situación climática. “Tampoco podemos adelantarnos demasiado porque no sabemos en qué zona del país va a golpear más y cuáles van a ser los impactos”, reconoció también Enciso.

“La casuística es tan grande que es imprevisible tener un protocolo acabado; sí lo que va a haber es una actitud de permanente relación entre el Sinae (Sistema Nacional de Emergencias) y el Congreso de Intendentes, y el presidente monitoreando y a veces disparando también recursos de algunos ministerios”, sintetizó.

El impuesto a los semovientes y el Congreso de Intendentes

La derogación del impuesto del 1% a la enajenación de semovientes —que paga el sector agropecuario— se planteó por parte del Poder Ejecutivo el año pasado en el marco del presupuesto quinquenal. Sin embargo, la resistencia de los gobiernos departamentales frenó la iniciativa. Este cambio no fue incluido en la Rendición de Cuentas, pero sigue siendo un tema en discusión. “Si escuchás al ministro de Ganadería [Alfredo Fratti], parece que ya estuviera, y [es como que] la pelota estuviera en la cancha nuestra”, comentó Enciso al respecto.

En ese sentido, recordó la necesidad de que sea el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el que haga “los cálculos de cuánto va a ser lo que compensan a las intendencias si se pierde ese recurso” del 1%. Destacó que la preocupación tiene que ver con que “no se deje de percibir” los más de “40 millones de dólares anuales que se recaudan por este concepto” y que ya son parte de los “presupuestos municipales”.

“Ahí es donde el Poder Ejecutivo tiene que pasar raya, hacer bien los números (...) y trasladarnos eso para que el Congreso vote favorablemente la sustitución del 1% por una nueva modalidad de compensación”, enfatizó Enciso. Dejó claro que los gobiernos departamentales, como ya se lo hicieron saber a la Asociación Rural del Uruguay (ARU), esperan que sea el Ejecutivo el que pueda avanzar hacia la derogación de este impuesto.

Según consta en la versión taquigráfica de la comparecencia, Enciso explicó a los legisladores que en su momento el Ejecutivo realizó una propuesta con tres escenarios posibles para la sustitución del impuesto. Explicó que el primero tenía que ver con fijar el monto del fondo derivado a las intendencias “de acuerdo a un criterio histórico con la actualización de un indicador del precio de ganado a faena”. Otro de ellos planteaba que el monto surgiera de “conocer la relación entre la recaudación y el stock ganadero”. Y el último con “la valorización de las transacciones mediante guías de compraventa”.

“Entendemos que algunas pueden tener cuestiones más complejas para su instrumentación”, evaluó Enciso sobre los planteos. “Según charlas informales que tuvimos con los intendentes, algunos de ellos optarían por la primera y otros por la tercera”, agregó el intendente de Florida. Recordó que con eso sobre la mesa se le solicitó al gobierno, y más concretamente al MEF, la necesidad de “generar los cálculos para ver los números” y decidir cómo “avanzar”.

Sin novedades al respecto, se le reiteró el pedido a Orsi en la última reunión realizada en la estancia de Anchorena. Finalmente, Enciso reconoció que la información fue recibida el viernes proveniente del MEF. “De todas maneras, lo propuesto nos parece insuficiente para avanzar”, acotó el jefe departamental. “La proyección de montos ‒esto es importante‒ dependerá tanto del año en el que se comience a implementar la medida como de la evolución de las otras variables”, reforzó, dejando claro que esa información se solicitó a la Oficina de Programación y Política Agropecuaria.

El plano político de la discusión

“Desde el punto de vista político, nosotros tenemos claro que este tema debemos liquidarlo de una vez y avanzar como se ha hecho en otros temas nacionales vinculados a la recaudación departamental”, concluyó Enciso.

“Si me tuviste postergado toda la vida y cuando empieza a crecer el valor de mi producción me quitas el recurso, es bravísimo”, comentó en diálogo con la diaria el senador nacionalista Sergio Botana. El legislador remarcó sobre el impuesto a los semovientes: “Si lo quieren eliminar, que lo eliminen, pero que no hagan que las intendencias pierdan plata”.

Desde el oficialismo, el senador Daniel Borbonet planteó a la diaria que la situación planteada por el Congreso de Intendentes en relación con la derogación impulsada por el Ejecutivo está “en vías de ser solucionada”. Valoró el “respaldo político” que existe para buscar una “solución definitiva” y enfatizó que seguramente esta se dé a conocer “en el correr de los próximos días”.