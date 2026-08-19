Es “indiscutible” que Uruguay debería cumplir la orden de captura contra Netanyahu si este viene al país, dijo la vicecanciller

La actitud del gobierno de Yamandú Orsi con respecto al conflicto en Gaza ha venido generando malestar en la interna del Frente Amplio. Sobre este tema, y en particular sobre la decisión oficial de no calificar como “genocidio” el accionar del gobierno de Israel, dialogó la vicecanciller Valeria Csukasi con el periodista Jorge Balmelli en el streaming Al Weso de Aweno TV.

Csukasi afirmó que en este caso el gobierno israelí ha cometido violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional y que hay también un “exceso del uso del concepto de legítima defensa, que hace rato rato rato dejó de tener sentido, porque no es proporcional ni en el tiempo ni en la intensidad de los ataques”. De todos modos, reiteró la posición del gobierno uruguayo con respecto a no llamar “genocidio” a lo que está sucediendo, porque, según las autoridades, “no se cumplen todas las características que determina la convención sobre genocidio”, en particular, no hay una “idea de exterminio manifestada oficialmente como la voluntad de eliminar a una población, una etnia, una raza”. “Y, sobre todo, que las Naciones Unidas como tal no lo han declarado, si bien hay muchos representantes y en muchos ámbitos donde se utiliza claramente y ya contundentemente la palabra genocidio”, acotó la vicecanciller.

Consultada sobre si la voluntad de exterminio no podría inferirse a partir, por ejemplo, de algunas declaraciones de los ministros de Defensa y de Seguridad de Israel, Csukasi señaló que el gobierno resolvió “no inferir a partir de las declaraciones” y concluyó que “no estaría configurado desde el Estado de Israel un plan específico de cometer un genocidio”. Aclaró que esta es la posición oficial del gobierno y prefirió no dar su opinión personal.

Por otra parte, la vicecanciller dijo que ante la orden de captura internacional emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si este viniera al país, Uruguay estaría “obligado, por sus compromisos ante la CPI, a ejercer y actuar sobre esa orden de captura internacional, eso es indiscutible”. “La única opción es que te retires de la Corte, pero, si no, Uruguay cumple con sus compromisos internacionales y de eso no hay duda alguna”, enfatizó, aunque acotó que Netanyahu “nunca va a venir” a Uruguay.

Csukasi también se refirió al vínculo de Uruguay con Estados Unidos. Consultada por el periodista sobre si la estrategia es “chiflar bajito”, la vicecanciller comentó que “al principio esa era un poco la idea”. “Lo que pasa es que después la realidad te lleva puesto, porque es como que no te podés escapar. Si vos querés defender ciertos principios, si vos querés defender ciertas visiones y mantenés cierto tipo de votación, por ejemplo, en Naciones Unidas, no vas a pasar desapercibido. Si votás a favor de ciertas cuestiones que no son de simpatía para Estados Unidos, por ejemplo, eso no te permite esconderte”, afirmó.