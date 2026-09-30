El gobierno colocó la piedra fundamental de la nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes: “Hicimos lo que dijimos”

Las obras, que forman parte de la reformulación del proyecto Neptuno, llevarán dos años y permitirán aumentar la producción en “aproximadamente un tercio de lo que hoy consume toda el área metropolitana”, destacó Orsi.

“Hicimos lo que dijimos”, manifestó el presidente de OSE, Pablo Ferreri, este miércoles en la localidad de Aguas Corrientes, más precisamente entre las calles El Tordo y El Sabía, a donde las principales autoridades del gobierno se trasladaron para colocar la piedra fundamental de la nueva planta potabilizadora que, junto con otras obras, sustituirá al reformulado proyecto Neptuno. En el evento participaron, entre otros, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y el presidente de la República, Yamandú Orsi.

El mandatario empezó su discurso con una frase de la canción “Santa Lucía” de Fernando Cabrera, a quien definió como “uno de los mejores poetas de nuestro tiempo”. “Te escucho en la alcantarilla, la ducha te hace volver, la nube muy ocurrente reserva de tu escasez, te cruzo por muchos puentes, te veo pasar ayer, te atrapo en Aguas Corrientes, canilla pero al revés”, recitó el presidente.

Orsi dijo que Aguas Corrientes es uno de esos lugares que “resumen la historia del país”. Recordó que fue en 1871 cuando desde ese punto del territorio nacional “empezó a correr el agua potable hacia Montevideo”. Luego, a mitad del siglo XX, “nació OSE”, cuando el país “decidió que el agua que tomaba su gente tenía que ser de todos”.

Después del breve racconto, el presidente señaló que “la tradición no alcanza si no se la sostiene con obras”. Y esto, sostuvo, “lo aprendimos de la peor manera”, en referencia a la crisis hídrica que padeció la zona metropolitana en 2023. “Recordamos Paso Severino casi seco, casi vacío. Recordamos el agua salada que empezó a salir de nuestras canillas. Fue la primera vez en generaciones que el área metropolitana sintió que el agua podía faltar”, apuntó.

Orsi dijo que la experiencia de hace tres años “dejó una lección que no podemos olvidar”, esto es, que “el agua no se improvisa”. “La seguridad hídrica se construye con años de anticipación, con planificación, con inversiones y con decisiones que trasciendan a un gobierno”, afirmó, y comentó que la nueva planta potabilizadora que se construirá en Aguas Corrientes aportará 200.000 metros cúbicos adicionales, “aproximadamente un tercio de lo que hoy consume toda el área metropolitana”.

El mandatario no eludió el tema Neptuno. Reconoció que las obras acordadas por la actual administración con el consorcio privado a cargo de la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí son producto de “una iniciativa del gobierno anterior”. “Si bien compartimos el objetivo, tuvimos diferencias sobre el camino. Lo que hicimos fue revisar, dialogar y renegociar”, apuntó.

Asimismo, Orsi destacó que OSE “está llevando el plan de inversiones más importante de su historia”. Mencionó que también habrá obras en Colonia, Soriano, Paysandú, Tacuarembó, Rivera y Maldonado. “Y estamos llegando con agua potable y formal a barrios que nunca tuvieron, como San Miguel y Nuevo Comienzo”, en Montevideo, añadió.

El mandatario dijo que la estrategia tiene como fondo “un país que aprendió”. Se trata, sostuvo, de “un Uruguay que no espera la próxima sequía para actuar” y “que construye obras que van a durar más que cualquiera de nosotros”.

“Desde el primer día dijimos lo que pensábamos”, dijo Ferreri

Por su parte, el presidente de la empresa estatal dijo que la instalación de la piedra fundamental constituye “un paso fundamental para el futuro del abastecimiento de agua potable en nuestro país”.

Con respecto a Neptuno, Ferreri dijo que, incluso “desde antes de asumir”, la actual gestión había advertido que “algunos aspectos del proyecto debían ser revisados”. “Desde el primer día dijimos lo que pensábamos, y en este año y medio del intenso trabajo hicimos lo que dijimos”, remarcó. El proyecto impulsado por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que llegó a firmar un contrato en enero de 2025, semanas antes del traspaso de mando, también fue cuestionado tanto desde la academia como desde organizaciones de la sociedad civil.

Acerca de las otras obras acordadas en el marco de la reformulación de Neptuno, el titular de OSE dijo que “una pieza fundamental va a ser la séptima línea de bombeo”, que conectará Aguas Corrientes con la ruta 8 a la altura de Pando, mediante “más de 50 kilómetros de una gran tubería”. Señaló que esto permitirá reforzar el abastecimiento de agua potable en varias localidades, entre ellas, La Paz, Las Piedras, Mendoza, Progreso, Toledo, Suárez, Pando y Barros Blancos. Destacó que esto último “va a aliviar la quinta línea de bombeo”, con lo cual “todo el suministro de agua potable hacia Ciudad de la Costa se va a ver beneficiado y reforzado”, ya que esta línea “opera sobresaturada en verano, con problemas de presión”.

Al margen de estas obras, Ferreri mencionó durante su oratoria que el gobierno también construirá la represa de Casupá, que permitirá “pasar de 80 a 200 millones de metros cúbicos de reserva de agua bruta dulce”. “No son obras por separado. Lo que estamos construyendo es un sistema de agua potable más robusto, más confiable, más flexible y preparado para el futuro”, resaltó.

El presidente de OSE sostuvo que el agua “es un derecho” y no solamente un servicio, dado que “detrás de cada inversión, de cada kilómetro de tubería, de cada metro cúbico de agua potable que incrementa nuestra capacidad de producción hay familias que necesitan contar con agua potable de calidad”. “El resultado de nuestra gestión debe medirse en eso, en el impacto que tiene en la calidad de vida de la gente”, expresó.