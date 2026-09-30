Orsi sobre el caso Pablo Leiva: “Por supuesto que los ñoquis preocupan”, pero “acá estamos hablando de narcotráfico”

El presidente llamó a no tomar el tema como si fuese “un problema de ediles”, porque “acá se está rompiendo la gente con ese veneno que es la pasta base”.

En el marco de la instalación de la piedra fundamental de la nueva planta potabilizadora que se construirá en Aguas Corrientes, el presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado este miércoles por las derivaciones políticas de la operación Trazador.

Hace unos días, la Policía allanó una casa en Brazo Oriental, en Montevideo, donde incautó drogas, armas, dinero y vehículos y detuvo a varias personas, entre ellas, a Pablo Leiva, quien figuraba como asesor en la Junta Departamental de Montevideo del edil nacionalista Gonzalo Gómez. El lunes, Gómez reconoció que Leiva –que fue condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones– no tenía tareas asignadas. “No venía a la Junta Departamental”, admitió sobre su asesor, contratado por un salario nominal de 52.000 pesos mensuales.

Orsi dijo que el tema “es preocupante”, pero llamó a no perder de vista “cómo empezó esto”. “Una de mis preocupaciones es cómo estamos tomando el tema. No es un tema de los ediles y los pases en comisión. Por supuesto que preocupa, y los ñoquis preocupan, [pero] acá estamos hablando de narcotráfico, de venta de pasta base, que está destruyendo a las familias, que está destruyendo a los jóvenes de nuestro país. No perdamos el foco”, manifestó.

El mandatario puntualizó que el tema de los ediles “preocupa”, pero recalcó que lo otro “preocupa muchísimo más”. “Acá se está rompiendo la gente con ese veneno que es la pasta base; no lo tomemos tan a la ligera como que este es un problema de ediles”, insistió.

Orsi felicitó a la Policía por su labor en este caso y recalcó: “Acá vamos a algo mucho más grave y embromado, [que es] que la gurisada nuestra se está haciendo pedazos con un veneno. Entonces, preocupa sí el tema de los ediles, preocupa sí el tema de los ñoquis, por supuesto. Ahora, es peligrosísimo lo otro”.

El presidente remarcó que la pasta base “no es una droga común”, sino “veneno”, y señaló que está provocando “estragos en las familias uruguayas”. “Acá nuestra gente, nuestra gurisada se está haciendo pedazos. Las familias se están haciendo pedazos. Vendiendo al menudeo, porque esos billetes de 100 pesos por algo es”, añadió.