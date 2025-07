El gobierno y los representantes de las empresas privadas que impulsan el proyecto Neptuno tuvieron este miércoles una de las últimas reuniones para definir el futuro de la iniciativa. Según supo la diaria, en este encuentro OSE, representado por su presidente, Pablo Ferreri, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, les transmitieron a los privados el conjunto de obras que están dispuestos a llevar a cabo en lugar del proyecto Neptuno, que buscaba construir una planta potabilizadora de agua en Arazatí, en el departamento de San José, tomando agua del Río de la Plata.

Fuentes de la negociación señalaron a este medio que básicamente lo propuesto por el Estado a los privados es la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua en la zona de Aguas Corrientes, que produzca 200.000 metros cúbicos de agua potable por día, que se sumarían a los 670.000 que la actual planta produce ahora. Además de esta obra, el gobierno propuso la construcción de una conexión de tuberías de 40 kilómetros que conecte la nueva usina de tratamiento con los tanques de OSE ubicados en Cuchilla Pereira, cerca de La Paz, en Canelones.

Esta propuesta se encuentra dentro de los márgenes del contrato firmado entre la administración de Luis Lacalle Pou y los privados, ya que considera la construcción de una planta potabilizadora y los conectores, tal como había informado la diaria días atrás. La opción de construirla en los márgenes del Río de la Plata, tal como había sugerido la propia OSE en 2013, terminó siendo descartada y el gobierno puso el foco en el río Santa Lucía como la única fuente de agua dulce destinada al consumo humano del área metropolitana.

A la salida de la reunión en OSE, Alejandro Ruibal, presidente de la constructora Saceem e integrante del consorcio de privados que impulsa el proyecto, dijo ante los medios que las partes siguen “trabajando en un muy buen ambiente de negociación”.

“Estuvimos hablando muy bien, muy profesionalmente, buscando la mejor solución para resolver el abastecimiento de agua potable”, declaró, y aseguró que “en los próximos días” se anunciará el acuerdo.

Fuentes al tanto de la negociación señalaron a este medio que los privados analizarán la propuesta de OSE y se volverán a reunir con los representantes del Estado en los próximos días, ya con una respuesta y con la intención de anunciar lo acordado.

En caso de que los privados acepten la propuesta, se pondrá fin a la negociación y el gobierno logrará destrabar el proyecto Neptuno, una de las piedras en el zapato que heredó de la administración anterior. A pocos días de abandonar el poder, el expresidente Lacalle Pou firmó el acuerdo y desde ese momento el actual Poder Ejecutivo busca remediar la situación creada con esa decisión. El gobierno entiende que el proyecto tiene varias objeciones ambientales, económicas y sociales que no lo hacen viable, mientras que pone a Casupá como la obra primordial en esta dirección.

Por ejemplo, en una rueda de prensa el 14 de abril, el presidente Yamandú Orsi señaló que lo que no le convencía del proyecto era el “lugar”. Un mes después, fue nuevamente consultado por este tema y dijo que lo que se estaba evaluando era si las “obras pueden ser otras”, en tanto existe un contrato firmado que hay que respetar. “Con eso no se juega, es un dato de la realidad. No podemos detenernos un momento, por más visión encontrada que tengamos. La conversación implica cómo seguimos, no cómo paramos y rompemos todo”, dijo.

En paralelo a esta negociación, las organizaciones ambientales y sociales se movilizan y llevan adelante acciones judiciales con la intención de lograr que el Ejecutivo anule el contrato con los privados.

El futuro de Casupá

En esta reunión no estuvo arriba de la mesa la posibilidad de que estos privados avancen también en la construcción de la represa de Casupá, una de las promesas de campaña de Orsi.

De todos modos, esa obra sigue siendo prioritaria para el Poder Ejecutivo, que analiza que la construcción de una nueva potabilizadora de respaldo a la actual de Aguas Corrientes más Casupá terminará permitiendo que Uruguay se asegure el abastecimiento de agua potable hasta 2045, tal como había anunciado al asumir el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, cuando habló de un plan nacional de infraestructura hídrica.

En el Ejecutivo planean comenzar con los estudios de prefactibilidad de Casupá en las próximas semanas, lo que daría inicio al trámite formal del proyecto ante el Ministerio de Ambiente.

Por otra parte, el gobierno también propuso una serie de obras en el departamento de Maldonado, en el balneario Solís, para fortalecer el suministro de agua potable en el este del país.