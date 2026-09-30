“Capaz tenemos que apostar a una”, dijo Lazo sobre la nueva compra de patrullas oceánicas

Tras la rescisión del contrato con el astillero español Cardama Shipyard para la adquisición de dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés), el gobierno continúa analizando opciones y recibiendo propuestas. En ese marco, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo el martes en una rueda de prensa que, si bien “siempre” se habla de dos patrullas, “capaz” se tenga que “apostar a una y a los elementos técnicos que, de alguna manera, soporten ese sistema”.

Recientemente, la ministra visitó el astillero colombiano Cotecmar en Cartagena. Al respecto, comentó que allí vio “una embarcación adecuada” que, “dotada de las herramientas necesarias”, “es suficiente”. De todos modos, Lazo puntualizó que prefiere no hacer anuncios “ni de origen ni de la modalidad” hasta que no haya algo concreto.

Este miércoles, en una rueda de prensa, el presidente Yamandú Orsi fue consultado sobre la posibilidad de adquirir un único buque OPV y respondió: “Yo igual pienso que con el tiempo vamos a tener que comprar dos”. El mandatario señaló que, si “sale la extracción petrolera” en el territorio nacional, será necesario “pensar en más de una”. “Precisás otras, quizás llegar a las 300 millas, pero también quizás otras un poco más rápidas, que se mueven en las 100, y otras que se mueven en la costa y río arriba. O sea, necesitamos un sistema”, agregó.

Reclamo desde Argentina por propuesta de buques ingleses

A instancias del legislador Damián Arabia (La Libertad Avanza), nueve diputados argentinos firmaron en las últimas horas un proyecto de resolución para el Congreso de la Nación en el que se expresa preocupación por el “interés manifestado” por el gobierno uruguayo “en la compra de tres buques a Reino Unido, en atención a las implicancias que dicha operación pudiera tener en el marco de las históricas relaciones” entre Argentina y Uruguay, así como por “la disputa de soberanía existente entre nuestro país y el Reino Unido sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

En declaraciones a radio Carve, Lazo dijo este miércoles que el ofrecimiento de Reino Unido “no está descartado”, pero aclaró que cuando surgen este tipo de donaciones se le solicita al gobierno uruguayo una nota de interés para “no quedar por fuera”. “Eso es lo que se hizo con Reino Unido; [pero] esto no obliga a la compra, sino que se estudia el costo, el mantenimiento”, explicó. Sobre la preocupación manifestada por el legislador argentino, Lazo dijo que no recibió “ninguna solicitud ni nada formal por parte de nadie”.

A principios de setiembre, el subsecretario de Defensa Nacional, Joel Rodríguez, fue consultado en el Parlamento por el senador nacionalista Javier García, exministro de Defensa Nacional, acerca de la posible adquisición de buques de la Marina Real de Reino Unido. Semanas atrás, El Observador informó que el Ministerio de Defensa Nacional busca adquirir dos patrulleras que ofreció Reino Unido antes de darlas de baja en 2028.

En el Parlamento, Rodríguez señaló que los buques ofrecidos por Reino Unido a Uruguay “son interesantes”, aunque precisó que “no son buques que estén pensados para sustituir los OPV, pero podrían ser muy útiles para cumplir otra función”.