Postergación del análisis sobre los bañados de Carrasco “saca presión” al FA y habilita “una discusión más profunda”

Para ediles frenteamplistas, la alternativa de un plan parcial presentada por el intendente era “la mejor que se podía tomar en este momento”, en el que algunos advertían ir “camino a una colisión”.

Era altamente probable que, de someterse a votación, la declaración de interés departamental de la iniciativa inmobiliaria promovida por la empresa Bislun SAS en los predios aledaños a los bañados de Carrasco dividiera los votos del Frente Amplio (FA) en la Junta Departamental (JDM). A pedido de algunos sectores, el asunto había sido elevado a la Mesa Política Departamental de Montevideo y también estaba a estudio de la Comisión de Seguimiento del Programa del FA, con el objetivo de tratar de ampliar la discusión y arribar a una postura común en el Plenario departamental. Sin embargo, la Intendencia de Montevideo (IM) sorteó llegar a los “extremos” posibles, o tener que retirar el proyecto de declaración o que se dividiera la bancada oficialista, lo que hubiera sido “bastante grave”, dijo a la diaria el presidente de la Mesa Departamental, Ricardo Russo.

Este lunes, luego de una reunión del órgano departamental del FA, el intendente Mario Bergara solicitó a la JDM que “deje en suspenso” el tratamiento de la propuesta enviada por la comuna en diciembre. En su lugar, la IM avanzará en un plan parcial, una herramienta de ordenamiento que la comuna había previsto en su propuesta original, pero a desarrollarse en paralelo con el Programa de Actuación Integrada (PAI) Complementario. La declaración de interés habilitaba la puesta en marcha del PAI, que implica la elaboración de estudios técnicos ambientales, sociales y urbanísticos y constituye el primer paso para avanzar en los trámites de recategorización del suelo, necesaria para llevar adelante el proyecto.

“No había muchas posibilidades de llegar a un acuerdo en este momento, y esto nos da la posibilidad de seguir conversando con los distintos sectores políticos y también con la sociedad civil”, dijo Russo. Las posturas de la bancada del FA en la JDM se dividían entre el Partido Socialista y el Partido Comunista del Uruguay (PCU), que habían resuelto meses atrás no acompañar la declaración, porque rechazan de plano el proyecto inmobiliario en la zona; Seregnistas –el sector de Bergara–, el Movimiento de Participación Popular y Compromiso 711, que estaban a favor de la declaración para habilitar el PAI; y la Vertiente Artiguista (VA), que ya había planteado en la interna la vía del Plan Parcial.

“Una muy buena salida en clave de unidad”

Con ese panorama, la semana pasada, Bergara reunió a los sectores presentes en la JDM, a la Mesa Departamental y a representantes de las bases para pensar “en esta salida”, dijo a la diaria un integrante del encuentro, quien reconoció que “era momento de dejar de tensionar y resolver cómo íbamos a encarar el tema”. “Fuimos varios los que levantamos el teléfono rojo”, reconoció el edil seregnista Gonzalo Zuvela, quien advertía que “las posiciones se iban poniendo cada vez más duras en las diferentes partes de la orgánica del FA, al punto de ver que íbamos camino a una colisión”.

El lunes pasado, el intendente les planteó la alternativa del Plan Parcial, que llevaron a los distintos sectores para estudiarla internamente, y el viernes se resolvió, “de manera unánime”, aceptarla, señalaron a la diaria. Desde el fin de semana, ha habido reuniones para trasladar la decisión a las coordinadoras y las bases. “Es una muy buena salida en clave de unidad, es una salida acordada, es una salida muy trabajada que estamos convencidos de que es la mejor que se podía tomar en este momento”, dijo el edil de la VA Pedro Pastorín a la diaria.

El Plan Parcial, que es competencia de la IM y no requiere la anuencia de la junta, implicará “un estudio profundo para determinar el uso del suelo en esa zona, que no abarca solo esas 228 hectáreas, sino prácticamente toda la zona aledaña a los bañados”, dijo Bergara en una conferencia de prensa. El intendente estimó que el plan podría llevar hasta un año y, una vez finalizado, será puesto a consideración de la JDM. Además, se acordó que, durante el proceso del plan, haya una comisión de seguimiento.

“Nos saca presión de una decisión política y nos permite, luego, estar parados en buenos elementos técnicos para tomar la definición”, opinó Zuvela sobre la decisión. El edil destacó que el plan permitirá contar con “elementos técnicos lo suficientemente válidos para poder luego tomar algún tipo de decisión política”. En esa línea, Pastorín señaló que permitirá dar “una discusión mucho más profunda”, ya que, “al ser mucho más abarcativo, nos permite estudiar toda la zona”, a diferencia del PAI, que “nos ataba al proyecto de Bislun”. Russo enfatizó que la discusión es sobre “una zona mucho más amplia que los bañados, que abarca desde Felipe Cardoso hasta la parte de Camino Carrasco y el arroyo Carrasco”.

Desde el punto de vista técnico, dos resoluciones del Poder Ejecutivo llevaron a la comuna a “revisar” lo que envió en diciembre a la JDM, explicó Bergara. En primer lugar, la resolución del Ministerio de Ambiente de incluir los bañados de Carrasco en la lista de humedales protegidos; en segundo lugar, el decreto de reglamentación de los PAI Complementario por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Este último establece que los PAI Complementarios sobre suelo rural sin atributo de potencialmente transformable –como es el caso– serán “de uso preferente para proyectos estratégicos asociados a grandes equipamientos o desarrollos públicos y/o privados, vinculados a procesos de innovación tecnológica, educación, desarrollos logísticos e industriales”.

Zuvela y Russo también señalaron que la postergación permite discutir en el marco del proceso de elaboración del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial para 2028, lanzado días atrás. El edil señaló que será otro de los “elementos que van a estar con mucha más claridad arriba de la mesa para poder tomar las definiciones políticas, sobre todo, sobre qué ciudad queremos”.

Para el PN, el Plan Parcial “no se contrapone” con el PAI Complementario

Desde la oposición, el edil colorado Federico Paganini valoró el desarrollo del Plan Parcial, ya que, según consideró, se estaba tratando la declaración de interés del proyecto “sin antes hacer todos los estudios correspondientes”, dijo este lunes a la diaria.

Por su parte, en el Partido Nacional, la edila Laura Soto consideró la decisión del Ejecutivo departamental “una dilatación de empezar a habilitar los estudios de impacto ambiental e impacto en general del desarrollo presentado por Bislun”. Recordó que la iniciativa del Plan Parcial “no se contrapone con la propuesta de la desarrolladora de iniciar un PAI Complementario”, por lo tanto, no ven razón para “desplazar el estudio del PAI Complementario”. Ambos instrumentos, señaló, “deben y pueden suceder en simultáneo”. La postura del PN era a favor de la declaración de interés, en el entendido de que “no asegura que se dé la recategorización del suelo; lo único que habilita es el inicio de los estudios correspondientes para, luego de finalizados, estudiar la posibilidad de recategorizar el suelo”, dijo Soto.