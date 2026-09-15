Bañados de Carrasco: la IM pidió postergar el tratamiento en la Junta Departamental e iniciar un “estudio profundo” de un año

“Vamos a ser capaces de llegar a puntos de acuerdo que nos permitan avanzar con fraternidad y con más objetividad en toda la discusión sobre este tema”, afirmó el intendente Mario Bergara.

“Todos somos conscientes de que teníamos una dificultad en la discusión vinculada al uso del territorio en las zonas aledañas a los bañados de Carrasco. Y entendíamos que teníamos que encontrar justamente la mejor forma para la comprensión y la participación en este tema”, empezó señalando este lunes de noche, en conferencia de prensa, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, luego de una reunión con la Mesa Departamental de Montevideo del Frente Amplio (FA) en La Huella de Seregni. Bergara anunció que la comuna capitalina decidió pedir la postergación del tratamiento en la Junta Departamental de Montevideo del Programa de Actuación Integrada (PAI) Complementario vinculado a los bañados de Carrasco.

La resolución había sido firmada por Bergara el 22 de diciembre de 2025, y solicitaba a la Junta Departamental declarar de “interés departamental” la iniciativa presentada por la compañía Bislun SAS para la construcción de un proyecto inmobiliario en esa zona de la capital.

En la conferencia de este lunes, Bergara explicó que, desde que la Intendencia de Montevideo envió aquella solicitud a la Junta Departamental para iniciar el PAI Complementario en 228 hectáreas aledañas a los bañados de Carrasco, “ocurrieron al menos dos cosas”. La primera fue el decreto del Ministerio de Ambiente en el que se incluyó, “como no podía ser de otra manera”, la zona de los bañados de Carrasco en la protección ambiental definida por esa cartera. Y, en segundo lugar, un decreto del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial “que hace justamente a la reglamentación de estas herramientas como la del PAI Complementario”.

El tema ha generado división a la interna del Frente Amplio en Montevideo, con algunos sectores a favor del desarrollo de la propuesta inmobiliaria en la zona y otros en contra. “Entendemos que, como intendencia, tenemos que incorporar lo que plantean estos dos decretos, más allá de las formalidades –si nos implica o no desde el punto de vista de la autonomía municipal–, y eso implica revisar, eventualmente, lo que la intendencia en su momento envió. Por eso estamos solicitando a la Junta Departamental que deje en suspenso el tratamiento de la propuesta que la intendencia había hecho con relación al PAI Complementario en la zona de los bañados de Carrasco, para que la intendencia pueda procesar justamente las consecuencias de estos dos decretos”, insistió.

Bergara explicó que, en paralelo, van a desarrollar “otra herramienta de ordenamiento territorial, que es el llamado Plan Parcial”, que ya estaba en la planificación de la comuna y “que también implica un estudio profundo para determinar el uso del suelo en esa zona, que no abarca solo esas 228 hectáreas, sino prácticamente toda la zona aledaña a los bañados”. Aclaró que para llevar adelante el Plan Parcial, la Intendencia de Montevideo no necesita autorización de la Junta Departamental, así que ya van a avanzar con él. La estimación es que tendrá una duración aproximada de un año.

Sobre la postergación del tratamiento del PAI Complementario, Bergara dijo que esto “es fundamental para hacer las cosas promoviendo más participación, pero también canalizando el debate y la discusión de muchos temas que se entrelazan: ambientales, urbanísticos, económicos, de inversiones y de impacto social”. “Son todas cosas que se entrelazan y que generan una trama intrincada para la discusión; y nosotros, como frenteamplistas, políticamente necesitábamos encauzar, para tener claro que tenemos que ser capaces y vamos a ser capaces de llegar a puntos de acuerdo que nos permitan avanzar con fraternidad y con más objetividad en toda la discusión sobre este tema”, insistió el intendente.

Por último, Bergara destacó el hecho de que la Mesa Departamental del FA de Montevideo acompañe la propuesta de la comuna capitalina, “en el marco de un acuerdo político total de las fuerzas políticas y las bases del Frente Amplio”, porque para la Intendencia de Montevideo “es una decisión política muy relevante”. “Nos permite mirar el futuro de este tema de manera mucho más promisoria y mucho más fructífera, con un debate necesario en la sociedad y en el ámbito político, tanto a nivel del FA como con los partidos de la oposición en la Junta Departamental que nos permita llegar a la mejor solución posible”, finalizó.

A todo esto, el edil colorado Federico Paganini dijo a la diaria que la Intendencia de Montevideo “tenía que retirar el proyecto de decreto y realizar un Plan Parcial de toda la zona de la cuenca del arroyo Carrasco para evaluar todos los impactos ambientales y luego definir”. De lo contrario, señaló, se le estaba diciendo a la ciudadanía que era de interés de la comuna determinado proyecto “sin antes hacer todos los estudios correspondientes”. “Nosotros veníamos viendo que el Plan Parcial era la mejor opción y seguimos creyendo eso. Vemos con buenos ojos el anuncio”, finalizó.