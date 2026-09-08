Ministerio de Ambiente firmó decreto que incluye a los bañados de Carrasco en la lista de humedales de importancia ambiental

En el marco del tratamiento de la Rendición de Cuentas, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, concurrió a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores. Durante la instancia hizo dos anuncios: la firma del decreto que incluye a los bañados de Carrasco en la lista de humedales de importancia ambiental y la convocatoria a productores ganaderos y lecheros de la cuenca del río Santa Lucía para participar en fondos que tienen como objetivo “mejorar la calidad del agua”.

Sobre el primer anuncio, en el texto de la nueva normativa se describe que “un informe de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, con la información aportada por las Intendencias de Montevideo y Canelones, confirma que los bañados de Carrasco cumplen con los atributos requeridos para ser declarados humedales de importancia ambiental”. A su vez, remarca que se realizó “una delimitación más precisa del alcance geográfico de los bañados de Carrasco, comprendiendo un área de mayor extensión”. En este contexto, se declara como “humedal de importancia ambiental a los bañados de Carrasco” y se aprueba su delimitación, “que incluye las áreas públicas o privadas total o parcialmente comprendidas en las zonas definidas en el gráfico contenido en el anexo al presente decreto”. El mapa que se incorpora es el siguiente:

Ortuño dijo que este decreto “confirma que hay protección para los bañados de Carrasco y que, por tanto, despeja cualquier suspicacia de implicancias con relación a proyectos que están a estudio en la órbita del gobierno departamental y la Junta Departamental de Montevideo, que nunca estuvieron en consideración del ministerio y, por lo tanto, no incidieron, como se ve ahora con esta protección que alcanza a los bañados de Carrasco, en el trabajo que hicieron nuestros equipos técnicos y nosotros sobre este tema”.

El jerarca hace referencia al conflicto socioambiental que generó un proyecto inmobiliario que pretende instalarse en predios aledaños al ecosistema. Es promovido por la empresa Bislun SAS y el empresario argentino Eduardo Costantini, busca construir 3.000 viviendas y está siendo abordado en la Junta Departamental de Montevideo. Uno de los principales cuestionamientos radica en que, hace unos meses, el Ministerio de Ambiente puso en consulta pública una lista con humedales propuestos por sus técnicos como de importancia ambiental. Los bañados de Carrasco estaban incluidos. Sin embargo, vecinos y vecinas detectaron que en el decreto que aprobó el Poder Ejecutivo los bañados de Carrasco no estaban, habían sido quitados. A su vez, en las últimas semanas, la iniciativa estuvo inmersa en la polémica que involucró al subsecretario de Ambiente, Óscar Caputi. Una publicación del semanario Brecha detectó que el jerarca asesoró y fue apoderado de Costantini antes de ingresar en su cargo público. Tras el hecho, organizaciones socioambientales pidieron su renuncia, pero Ortuño dijo que su correligionario no interviene “en ningún asunto vinculado a su trabajo anterior”.

Al ser consultado en la rueda de prensa de este martes sobre si la declaración de los bañados de Carrasco como humedal de importancia ambiental es compatible con la iniciativa, Ortuño respondió: “Nosotros en el Ministerio de Ambiente no hemos tenido ni tenemos a consideración ningún proyecto concreto de inversión ni de desarrollo [en referencia a la iniciativa inmobiliaria]. Está en la órbita de los gobiernos departamentales. Lo que sí decimos es que los humedales, en este caso los bañados de Carrasco que tienen esta protección ambiental, deben cuidarse, deben protegerse. En la práctica, significa que no pueden ser desecados ni drenados, hay que conservarlos y ahí está la limitante para emprendimientos o proyectos que se realicen en ellos”. Aseveró que la incompatibilidad la tendrá que “estudiar” y “determinar quién tiene a estudio el proyecto”.

“Nosotros no tenemos ni hemos tenido, en particular este ministro, conocimiento de la delimitación y de las características del proyecto. Por lo tanto, mal podría opinar sobre algo que no ingresó al Ministerio de Ambiente”, enfatizó. Dijo que dan “por cerrada” la “polémica”. “Actuamos y establecimos la protección de esta área por su importancia ecológica, por su biodiversidad, con independencia de cualquier proyecto inmobiliario, de inversión, que estuviera planteado en la zona. Actuamos con todas las garantías”, apuntó.

Llamado a productores lecheros y ganaderos

Por otro lado, el ministro de Ambiente expresó que el miércoles se abrirá un llamado al que podrán presentarse productores ganaderos y lecheros para recibir fondos no reembolsables con el objetivo de “realizar obras que redunden en la protección y el cuidado de la calidad del río Santa Lucía”. “Nos referimos a montos de hasta 390.000 pesos que, en el caso de los productores familiares, podrán financiar hasta el 80% de obras, como la construcción de alambrados o abrevaderos para que el ganado pueda beber agua y tener una alternativa al acceso al río”, señaló. Afirmó que la iniciativa fue liderada por la Alianza por el Agua, busca que los productores “sean parte de las soluciones del cuidado de la calidad del río y tengan herramientas y apoyo del Estado”. En este caso, el llamado está centrado en productores de la zona de la cuenca alta y la cuenca baja del río Santa Lucía, especialmente en la zona de Casupá.