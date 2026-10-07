Blancos apoyan comisión sobre allanamientos nocturnos que propuso Perrone, pero por ahora no llegan a los votos

Este miércoles de tarde se reunió la agrupación parlamentaria del Partido Nacional (PN) –diputados y senadores blancos– para tomar postura sobre algunos temas que estaban en el tintero. Uno de ellos fue la propuesta del diputado cabildante Álvaro Perrone para conformar una comisión bicameral con el objetivo de analizar la posibilidad de habilitar los allanamientos nocturnos, un tema que los blancos volvieron a poner sobre el tapete en las últimas semanas.

Juan Martín Rodríguez, uno de los coordinadores de la bancada de diputados del PN, luego de la reunión señaló a la diaria que decidieron acompañar el planteo de Perrone, y él ya se lo transmitió al diputado cabildante. Rodríguez subrayó que, más allá de los detalles sobre la cantidad de integrantes que deberá tener la comisión, que luego afinarán, los nacionalistas entienden que su funcionamiento debe ser por un plazo “razonablemente breve, de no más de dos o tres meses” (ese fue justamente el lapso que planteó Perrone). “No estamos hablando ni de seis meses ni de un año, porque sabemos que eso después termina teniendo un efecto contraproducente”, agregó Rodríguez.

El diputado blanco resaltó que ven con buenos ojos esta propuesta porque va en línea con lo que plantearon diferentes parlamentarios del PN sobre la importancia de analizar este tema “lejos de un proceso electoral”, e incluso también la posibilidad de que se resuelva con un plebiscito que no coincida con las elecciones nacionales, como viene planteando el senador blanco Carlos Camy. Para esto se precisa una ley constitucional (literal D del artículo 331 de la Constitución), que requiere dos tercios de los votos de los componentes de cada una de las cámaras, y así permite fijar fecha para el plebiscito fuera del calendario electoral.

Rodríguez subrayó que para la creación de la comisión que propuso Perrone se precisa mayoría absoluta, por lo tanto, necesitan los votos del Frente Amplio (FA) según en qué ámbito se cree, ya que si el oficialismo no da los votos y los demás partidos sí, la comisión podría ver la luz en la Cámara de Diputados, en la que el FA no tiene mayoría. De todas maneras, según pudo sondear la diaria, por ahora la propuesta de Perrone no llega a los votos suficientes.

Uno de los coordinadores de la bancada de diputados del Frente Amplio (FA), Alejandro Zavala, señaló que siguen sin tomar postura, porque el tema “no es urgente”. El único diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, dijo que apoya la creación de la comisión y en filas coloradas hay consenso en el sector Unir para Crecer, liderado por el senador Andrés Ojeda, mientras que de Vamos Uruguay solo se ha expresado el diputado Conrado Rodríguez, que lo ve con buenos ojos. Pero aun si todos los colorados apoyaran la iniciativa –y el FA no–, la oposición precisaría los votos de Identidad Soberana, que por ahora no asoman por el horizonte.

Consultado por la diaria sobre la propuesta de Perrone, el diputado Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, contestó que no piensa apoyar la iniciativa y lo argumentó fiel a su estilo: “Taximetristas, omnibuseros, la Policía, el Ejército y hasta senadores y diputados y, si me apretás mucho, en la propia Torre Ejecutiva saben perfectamente bien todo el circuito del narcotráfico, desde el territorio hasta la infiltración en la casta política. ¡No hagan teatro, hablen del pacto implícito, del narcoestado que es Uruguay! ¡Esto es teatro! Entonces, no la voto”.

Por último, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se manifestó este miércoles en rueda de prensa en contra de volver a analizar el asunto, dado que ya hubo dos plebiscitos al respecto (uno en 2019, impulsado por Jorge Larrañaga, junto con otras propuestas, y otro en 2024, iniciativa de Camy). “La ciudadanía ya se expidió sobre ese instrumento. Nosotros pensamos que el camino no es comenzar a discutir cosas generales que terminan siendo una ilusión en términos de resolver los problemas”, concluyó Sánchez.